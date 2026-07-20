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Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Výzva k vyzvednutí písemnosti - Hasan SEÇME

Č. j. KRPZ-51161-13/ČJ-2026-150026-SV 

Zlín 17. července 2026
Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Odbor cizinecké policie, oddělení pobytových agend Zlín, jako správní orgán věcně příslušný podle ustanovení § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení ve věci správního vyhoštění pana Hasan SEÇME, nar. 05.03.1994, st. přísl. Turecko, oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, možnost převzetí následující písemnosti:

Usnesení o ustanovení opatrovníka vydané pod výše uvedeným č. j. KRPZ-51161-11/ČJ-2026- 150026-SV ze dne 29.06.2026 adresované shora uvedenému účastníku řízení.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý a účastník řízení nemá na území České republiky hlášenu žádnou adresu pobytu, tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Adresát si může písemnosti vyzvednout na Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytových agend Zlín, třída Tomáše Bati 44, 760 01 Zlín, každý pracovní den od 07:00 do 15:00 hodin do 15 dnů ode dne uložení.

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu 15 dnů. (§ 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.)
Poslední den této lhůty je dnem doručení

Zpracoval:
nprap. Mgr. Martin Skácel
tel.974 661 843
krpz.ocp.opa.zl@pcr.cz

 

mjr. Bc. Bronislav Fojtík
vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 20.07.2026
Sejmuto dne: 03.08.2026

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