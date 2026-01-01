Policie České republiky  

Výzva k vyzvednutí písemnosti - György BAKRO

Č. j. KRPZ-92211-37/TČ-2025-150571 

Zlín 9. ledna 2026
Počet stran: 2

VÝZVA
podle § 64 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním

Usnesení o zajištění finančních prostředků dle ust. § 79a odst. 1 trestního řádu, vydaného Policejním orgánem České republiky, Oddělením obecné kriminality, Územní odbor Zlín ze dne 25.09.2025, vedeno pod č.j. KRPZ-92211-8/TČ-2025-150571.

Adresát: György BAKRO, nar. 25.11.1976
Doručovací adresa: Maďarská republika lfjuság 5, 6000 Kecskemét

Útvar policie, u něhož jsou písemnosti připraveny k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Zlín
Oddělení  obecné kriminality
Detašované pracoviště Otrokovice
Nám. 3. května 1342
765 02 Otrokovice

Jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že adresát na doručovací adrese písemnosti nepřebírá a není známa jeho další adresa, byla u policejního orgánu zásilka uložena.

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout  na shora uvedené adrese a to každý pracovní den v době od 07:30 hod. do 14:30 hod.

Lhůta pro vyzvednutí  písemností  činí 10 dnů od vyvěšení  výzvy  na Úřední desce  Policie České republiky.

S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Poučení:
Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 1dnů ode dnekdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Doručující policista:

nprap. Pavel Bečica  
vrchní inspektor

  

Vyvěšeno dne: 10.01.2026
Sejmuto dne: 21.01.2026

