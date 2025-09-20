Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Eduard Petický
Č. j. KRPZ-70236-44/TČ-2025-150581
Zlín 18. září 2025
Počet stran: 2
Výzva
podle § 64 odst. 4 zákona číslo 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním
Usnesení o odložení dle § 159a odst. 5 trestního řádu, vydané Oddělením hospodářské kriminality, Územní odbor Zlín, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje dne 08.08.2025, vedeno pod č.j . KPRZ-70236-41/TČ-2025-150581
adresát: Eduard Petický, nar. 24.08.1966,
Útvar policie, u něhož je písemnost připravena k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Zlín
Oddělení hospodářské kriminality
nám. T. G. Masaryka 3218
760 01 Zlín
Jedná se o písemnosti, které je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že je adresát na doručovací adrese písemnosti nepřebírá a není známa jeho další adresa, byly u policejního orgánu zásilky uloženy.
Uložené písemnosti si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese, a to každý pracovní den v době od 07:30 hod. do 14:30 hod.
Lhůta pro vyzvednutí této písemnosti činí 10 dní od vyvěšení výzvy na úřední desce Policie České republiky.
S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Poučení:
Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
Doručující policista: nprap. Igor Mlýnek, vrchní inspektor
nprap. Igor Mlýnek
vrchní inspektor
tel. kontakt: 974 666 488
Vyvěšeno dne: 20.09.2025
Sejmuto dne: 30.09.2025