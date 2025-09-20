Policie České republiky  

Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Výzva k vyzvednutí písemnosti - Eduard Petický

Č. j. KRPZ-70236-44/TČ-2025-150581 

Zlín 18. září 2025
Počet stran: 2

Výzva
podle § 64 odst. 4  zákona číslo 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním

Usnesení o odložení dle § 159a odst. 5 trestního řádu, vydané Oddělením hospodářské kriminality, Územní odbor Zlín, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje dne 08.08.2025, vedeno  pod č.j . KPRZ-70236-41/TČ-2025-150581

adresát: Eduard Petický, nar. 24.08.1966,

Útvar policie, u něhož je písemnost připravena k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Zlín
Oddělení hospodářské kriminality
nám. T. G. Masaryka 3218
760 01 Zlín

Jedná se o písemnosti, které je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že je adresát na doručovací  adrese  písemnosti  nepřebírá  a není známa jeho  další adresa, byly u policejního orgánu zásilky uloženy.

Uložené písemnosti si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese, a to každý pracovní den v době od 07:30 hod. do 14:30 hod.

Lhůta pro vyzvednutí této písemnosti činí 10 dní od vyvěšení výzvy na úřední desce Policie České republiky.

S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Poučení:
Nevyzvedne-li  si  adresát  písemnost   ve  lhůtě   10  dnů  ode  dne,  kdy  byla  připravena k vyzvednutí, považuje  se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Doručující policista: nprap. Igor Mlýnek, vrchní inspektor

nprap. Igor Mlýnek
  vrchní inspektor
  tel. kontakt: 974 666 488

Vyvěšeno dne: 20.09.2025
Sejmuto dne: 30.09.2025

