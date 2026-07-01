Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Danisiuk KACPER ANDRZEJ
Č. j. KRPZ-129113-98/TČ-2025-150571
Zlín 3. července 2026
Počet stran: 2
VÝZVA
podle § 64 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním
- usnesení zajištění fin. prostředků § 79a odst. 1 trestního řádu, vydaného Policejním orgánem České republiky, Oddělením obecné kriminality, Územní odbor Zlín ze dne 07.12.2025, vedeno pod č.j. KRPZ-129113/TČ-2025-150571,
- usnesení vydání fin. prostředků dle ust. § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu, vydaného Policejním orgánem České republiky, Oddělením obecné kriminality, Územní odbor Zlín ze dne 19.05.2025, vedeno pod č.j. KRPZ-129113/TČ-2025-150571,
- usnesení o zrušení zajištění finančních prostředků dle ust. § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu, vydaného Policejním orgánem České republiky, Oddělením obecné kriminality, Územní odbor Zlín ze dne 18.12.2025, vedeno pod č.j. KRPZ-129113/TČ-2025 -150571.
Adresát: Danisiuk KACPER ANDRZEJ, nar. 13.09.2006, st. přísl. POL, doklad: DIT881452
Útvar policie, u něhož jsou písemnosti připraveny k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Zlín
Oddělení obecné kriminality
tř. Tomáše Bati 44, 760 01 Zlín
Jedná se o písemnosti, které je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že je adresát na doručovací adrese písemnosti nepřebírá a není známa jeho další adresa, byly u policejního orgánu zásilky uloženy.
Uložené písemnosti si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese a to každý pracovní denv době od 07:30 hod. do 14:30 hod.
Lhůta pro vyzvednutí písemností činí 10 dnů od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie České republiky.
S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Poučení:
Nevyzvedne- li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
nprap. Mgr. Tomáš Škurka
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 07.07.2026
Sejmuto dne: 17.07.2026