Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Barbora BANDOVÁ
Č. j. KRPZ-109919-41/TČ-2025-150514-POB
Napajedla 29. prosince 2025
Počet stran: 1
V Ý Z V A
podle § 64 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním
- Usnesení o zajištění peněžních prostředků podle § 79a odst. 1 trestního řádu, vydaného policejním orgánem Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Územního odboru Zlín, Obvodního oddělení Napajedla, pod číslem jednacím KRPZ-109919-10/TČ-2025-150514.
Adresát: Barbora BANDOVÁ, nar. 10.02.1990.
Doručovací adresa: Hrnčířská 186/10, 568 02 Svitavy-Město.
Útvar policie, u něhož jsou písemnosti připraveny k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Zlín
Obvodní oddělení Napajedla
Masarykovo nám. 89
763 61 Napajedla
Jedná se o písemnosti, které je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že je adresát na doručovací adrese neznámý, byly u policejního orgánu zmíněné zásilky uloženy.
Uložené písemnosti si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese každý pracovní den v době od 07:30 do 15:00 hod.
Lhůta pro vyzvednutí písemností činí 10 dnů od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie ČR. S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Poučení: Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
Doručující policista: nprap. Ing. Petr Obdržálek, vrchní inspektor
Zpracoval:
nprap. Ing. Petr Obdržálek v. r.
vrchní inspektor
služební mobil: 974 666 731
e-mail: petr.obdrzalek2@pcr.cz
Vyvěšeno dne: 05.01.2026
Sejmuto dne: 15.01.2026