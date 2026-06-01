Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti, Aneta GAŽIOVÁ
Č.j. KRPT-141378-187/TČ-2025-070221
P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
obvodní oddělení Třinec
Frýdecká 848, 739 61 Třinec
Třinec 11. června 2026
Počet stran: 1
Výzva k vyzvednutí písemnosti
Policejní orgán územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec ve
smyslu ust. § 64 odst. 4 trestního řádu
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osobu: Aneta GAŽIOVÁ, roč. 2002
k vyzvednutí písemnosti: Usnesení vydaného dne 18.03.2026 pod č.j. KRPT-141378-181/TČ-2025-070221, které bylo vydáno policejním orgánem obvodního oddělení Třinec, územního odboru Frýdek-Místek, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.
Jmenovaná se vyzývá, aby se do 10-ti dnů od vyvěšení této výzvy na úřední desce přihlásila policejnímu orgánu obvodní oddělení Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec.
Vyvěšeno dne: 12.06.2026
Sejmuto dne: 22.06.2026
nprap. Bc. David Motyka npor. Mgr. Tomáš Lyčka
vrchní inspektor vedoucí oddělení
v z. npor. Bc. David Kaleta