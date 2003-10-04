Výzva k vyzvednutí písemnosti - Andrej GOŠČUK

Č. j. KRPZ-12742-37/TČ-2026-1505PA-SVA 

Zlín 29. dubna 2026
Počet stran: 2

V Ý Z V A
OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

Adresát: Andrej GOŠČUK, nar. 04.10.2003

Adresa, na níž měla být písemnost doručena: Boženy Němcové č. p. 1513, 356 01 Sokolov

Písemnost:
KRPZ-12742-8,-13/TČ-2026-150518
KRPZ-12742-31/TČ-2026-1505PA-SVA

Útvar policie, u něhož je uvedená písemnost připravena k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Zlín
Oddělení analytiky a kybernetické kriminality
Nám. T. G. M. 3218, 760 01 Zlín

Jedná se o písemnost, které je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že je adresát ne doručovací adrese neznámý, jsou tyto uloženy u nadepsaného policejního orgánu.

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese každý pracovní den v době od 07:30 do 14:30 hod.

Lhůta pro vyzvednutí písemnosti činí 10 dní od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie ČR. S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Poučení: Nevyzvedne-li  si  adresát  písemnost  ve  lhůtě  10  dnů  ode  dne,  kdy  byla  připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Doručující policista:

por. Mgr. Šárka Vaňková
komisař

Vyvěšeno dne: 30.04.2026
Sejmuto dne: 10.05.2026

