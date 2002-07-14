Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Alessia BIANCO
Č. j. KRPZ-53394-60/TČ-2026-150571
Zlín 30. července 2026
Počet stran: 2
Ú ř e d n í z á z n a m
oznámení o možnosti převzít písemnosti
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, Obvodní oddělení policie ve Zlíně, jako orgán věcně příslušný podle ustanovení § 16, § 17 a § 18 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, v trestní věci spáchání přečinu podvod podle § 209 odst. 1, 2 zák. č. 40/2009 Sb. osobě:
Alessia BIANCO, nar. 14.07.2002
podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje možnost převzetí písemnosti:
1.) Usnesení dle § 79a odst. 1 trestního řádu vydaného dne 09.05.2026 policejním orgánem Policie České republiky, Územní odbor Zlín, Oddělení obecné kriminality pod č.j. KRPZ-53394-10/TČ-2026- 150571, adresované shora jmenovanému účastníkovi řízení,
2.) Usnesení dle § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu vydaného dne 30.07.2026 policejním orgánem Policie České republiky, Územní odbor Zlín, Oddělení obecné kriminality pod č.j. KRPZ-53394-57/TČ- 2026-150571, adresované shora jmenovanému účastníkovi řízení.
Písemnosti jsou v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť účastník řízení nebyl zastižen na adrese svého pobytu.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, Oddělení obecné kriminality, na adrese Nám. T. G. M. č. p. 3218, Zlín 760 01, a to vždy od pondělí do pátku v době od 07:00 hod. do 15:00 hod. do 15. dne od vyvěšení.
Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu 15 dnů.
Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Zpracoval:
por. Bc. Michal Uherčík
komisař
michal.uhercik@pcr.cz
zl.skpv.ook.evidence@pcr.cz
974 666 326
Vyvěšeno dne: 31.07.2026
Sejmuto dne: 15.08.2026