Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Adrian KOTLAR
Č. j. KRPZ-49729-61/TČ-2025-151171
Uherské Hradiště 13. května 2026
Počet stran: 2
Sdělení
pro vyvěšení na úřední desce Územního odboru PČR Uherské Hradiště podle § 64 odst. 4 trestního řádu
Policejní orgán, který písemnost odevzdal k doručení:
Oddělení obecné kriminality policie ČR Uherské Hradiště
Doručovaná písemnost do vlastních rukou:
Usnesení ze dne 03.12.2025, č.j. KRPZ-49729-49/TČ-2025-151171-POD Usnesení ze dne 15.12.2025, č.j. KRPZ-49729-52/TČ-2025-151171-POD
Adresát:
Adrian KOTLAR, nar. 28.02.2002 v Bojnice, trv. bytem Na Karasiny 691/26, Prievidza, Slovenská republika, doručovací adresa: Na Karasiny 691/26, Prievidza, Slovesnká republika
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Na Karasiny 691/26, Prievidza, Slovenská republika
Důvod vyvěšení:
Uvedenou adresu adresát označil pro účely doručování. Zásilka byla poštou vrácena odesílateli s tím, že na uvedené adrese je adresát neznámý. Písemnost se proto v souladu s ust. § 63 odst. 1, § 64 odst. 4 trestního řádu ve spojení s ust. § 50l odst. 1 občanského soudního řádu doručí vyvěšením na úřední desce zdejšího územního odboru v Uherském Hradišti; písemnost se považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení.
Uloženou zásilku je možno vyzvednout:
Na podatelně Oddělení obecné kriminality v Uherském Hradišti, Velehradská třída 1217, a to v úředních hodinách v pracovní dny v době od 7:00 do 15:00 hodin.
Toto sdělení je v souladu s § 63 odst. 1 trestního řádu a § 50l odst. 2, odst. 3 občanského soudního řádu vyvěšováno na úřední desku Oddělení obecné kriminality v Uherském Hradiště po dobu 30 dnů.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Datum: ………………………
Podpis adresáta: …………………………….
Podpis doručovatele Policie České republiky: ……........………...
por. Ing. Bc. Igor Podhola
komisař