Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Výzva k vyzvednutí písemnosti - Adrian KOTLAR

Č. j. KRPZ-49729-61/TČ-2025-151171 

Uherské Hradiště 13. května 2026
Počet stran: 2

Sdělení
pro vyvěšení na úřední desce Územního odboru PČR Uherské Hradiště podle § 64 odst. 4 trestního řádu

Policejní orgán, který písemnost odevzdal k doručení:

Oddělení obecné kriminality policie ČR Uherské Hradiště

Doručovaná písemnost do vlastních rukou:
Usnesení ze dne 03.12.2025, č.j. KRPZ-49729-49/TČ-2025-151171-POD Usnesení ze dne 15.12.2025, č.j. KRPZ-49729-52/TČ-2025-151171-POD

Adresát:

Adrian KOTLAR, nar. 28.02.2002 v Bojnice, trv. bytem Na Karasiny 691/26, Prievidza, Slovenská republika, doručovací adresa: Na Karasiny 691/26, Prievidza, Slovesnká republika

Adresa, na níž má být písemnost doručena:   Na Karasiny 691/26, Prievidza, Slovenská republika

Důvod vyvěšení:

Uvedenou adresu adresát označil pro účely doručování. Zásilka byla poštou vrácena odesílateli s tím, že na uvedené adrese je adresát neznámý. Písemnost se proto v souladu s ust. § 63 odst. 1, § 64 odst. 4 trestního řádu ve spojení s ust. § 50l odst. 1 občanského soudního řádu doručí vyvěšením na úřední desce zdejšího územního odboru v Uherském Hradišti; písemnost se považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení.

Uloženou zásilku je možno vyzvednout:

Na podatelně Oddělení obecné kriminality v Uherském Hradišti, Velehradská třída 1217, a to v úředních hodinách v pracovní dny v době od 7:00 do 15:00 hodin.

Toto sdělení je v souladu s § 63 odst. 1 trestního řádu a § 50l odst. 2, odst. 3 občanského soudního řádu vyvěšováno na úřední desku Oddělení obecné kriminality v Uherském Hradiště po dobu 30 dnů.

Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Datum: ………………………

Podpis adresáta: …………………………….

Podpis doručovatele Policie České republiky: ……........………...

por. Ing. Bc. Igor Podhola
komisař

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 