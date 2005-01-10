Policie České republiky  

Výzva k vyzvednutí písemnost - Maurizio STOJKA

Č. j. KRPZ-108978-56/TČ-2025-150581 

Zlín 4. března 2026
Počet stran: 1

V Ý Z V A
podle § 64 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním

- usnesení o zrušení zajištění finančních prostředků podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu, vydané policejním orgánem Policie ČR, Oddělení hospodářské kriminality, ÚO Zlín pod číslem jednacím  KRPZ-108978-14/TČ-2025-150512.

Adresát: Maurizio STOJKA , nar. 10.01.2005 v Brně

Doručovací adresa: trv. bytem Husova 165/5 , 602 00 Brno-Staré Brno

Útvar policie, u něhož jsou  písemnosti připraveny k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Zlín
Oddělení hospodářské kriminality
Nám. T. G. M. 3218, 760 01 Zlín

Jedná se o písemnosti, které je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že je adresát na doručovací adrese neznámý, byly u policejního orgánu zmíněné zásilky uloženy.

Uložené písemnosti si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese každý pracovní den v době od 07:30 do 14:30 hod.

Lhůta pro vyzvednutí písemností činí 10 dnů od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie ČR. S sebou si vezměte občanský průkaz nebo j iný doklad totožnosti.

Poučení: Nevyzvedne-li si adresát  písemnost  ve  lhůtě  10 dnů ode dne, kdy byla  připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.


por. Ing. Hana Boráková
komisař
tel. 974666352
e-mail: hana.borakova@pcr .cz

Vyvěšeno dne: 05.03.2026
Sejmuto dne: 15.03.2026

