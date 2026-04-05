Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Výzva k dopravní nehodě v katastru obce Malá Skála
Hledáme svědka dopravní nehody, při které došlo na silnici č. I/10 ke střetu osobního motorového vozidla s cyklistkou na elektrokole.
Minulý týden v pátek 1. května odpoledne ve 14.30 hodin se stala dopravní nehoda v katastru obce Malá Skála na silnici první třídy číslo 10. Řidič s vozidlem Ford Fusion jel ve směru od Malé Skály do Turnova, kde začal předjíždět cyklistku jedoucí na elektrokole a následně ještě odbočovat vpravo na místní komunikaci. Při tomto manévru měl řidič vozidlem narazit do levé ruky cyklistky, která po tomto střetu upadla na vozovku. Řidič dokončil odbočování a na uvedené místní komunikaci zastavil. Jakmile zjistil, že se cyklistka při pádu na vozovku zranila, tak ji sám odvezl do turnovské nemocnice. Charakter a doba léčení jejího zranění jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkohol policisté u obou účastníků dopravní nehody vyloučili provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky.
Na místě opravní nehody také zastavil dosud neznámý svědek, který se měl řidiče a cyklistky zeptat, zda nepotřebují pomoct. Tento svědek následně odjel směrem do Turnova a policisté k němu ani k vozidlu, se kterým jel, nemají žádné informace. Jeho svědectví je pro policisty nyní důležité.
Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří uvedenou dopravní nehodu i nadále šetří, nyní žádají výše uvedeného neznámého svědka, který na místě události zastavil a nabízel svoji pomoc, aby se přihlásil na tel. 974 474 254 nebo na bezplatné lince 158.
4. 5. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí