Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Výzva k dopravní nehodě v Jeřmanicích
Hledáme svědky dopravní nehody z pátečního večera.
V pátek 22. května kolem 23. hodiny projížděl osobní automobil obcí Jeřmanice po komunikaci III. třídy, č. 2873. U autobusové zastávky „Na Křižovatce“ se však tento automobil střetl s chodcem. Ten utrpěl lehká poranění. Řidič, který se s chodcem střetl, místo dopravní nehody opustil, aniž by na místě učinil vhodná opatření, která mu ukládá zákon o silničním provozu.
Tímto žádáme veřejnost o pomoc při hledání svědků dopravní nehody a řidiče vozidla, který se s chodcem střetl. Pokud jste byli svědky této dopravní nehody nebo jste tímto místem v uvedené době projížděli a máte k dispozici kamerový záznam, ozvěte se nám prostřednictvím bezplatné linky 158, na tel. 974 466 573 nebo na služebně Dopravního inspektorátu Liberec. Žádáme i samotného řidiče, aby se případně ozval sám stejným způsobem.
Veškeré vámi poskytnuté informace mohou výraznou měrou dopomoci k objasnění okolností a příčin vzniku nehody.
27. května 2026
por. Mgr. Iva Martínková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje