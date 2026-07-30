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Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Výzva k dopravní nehodě v Jablonci nad Nisou

Hledáme svědky dopravní nehody, při které došlo ke střetu nezletilého chlapce s vozidlem v prostoru křižovatky ulic SNP, Růžová a 5. května. 

Včera odpoledne krátce před třináctou hodinou se stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v prostoru křižovatky ulic SNP, Růžová a 5. května. Řidička s vozidlem Kia Sportage jela po ulici SNP ve směru z centra města, kde na přechodu srazila nezletilého chlapce, který z její pravé strany přecházel vozovku. Chlapec při střetu z vozidlem utrpěl zranění, se kterým byl z místa nehody převezen posádkou zdravotnické záchranné služby do jablonecké nemocnice. Charakter jeho zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkohol u řidičky policisté vyloučili na místě provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek.

Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří uvedenou dopravní nehodu i nadále šetří, nyní žádají o pomoc svědky celé události. Pokud má někdo jakékoliv informace k samotnému průběhu uvedené dopravní nehody, ať se přihlásí jabloneckým dopravním policistům na tel. 974 474 254 nebo na bezplatné lince 158.

Stejně tak žádáme o svědectví řidiče, který k místu dopravní nehody přijížděl v opačném směru od Dolní Černé Studnice, před přechodem zastavil a po uvedeném střetu ze svého vozidla vystoupil a šel ke zraněnému chlapci. Tento řidič měl jet s vozidlem pravděpodobně tmavé barvy, možná značky Volvo typu SUV.


30. 7. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

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