Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Výzva k dopravní nehodě u Stvolínek
Hledáme svědky dopravní nehody a neznámého řidiče s nezjištěným nákladním vozidlem, který bokem návěsu narazil do cyklista a ujel.
Včera odpoledne v 16.03 hodin se stala dopravní nehoda v katastru obce Stvolínky na silnici první třídy číslo 15. V té době jel ve směru od Stvolínek do Zahrádek dosud neznámý řidič s nezjištěným tahačem a návěsem s bílou plachtou. Na rovném přímém úseku před levotočivou zatáčkou ovšem začal předjíždět cyklistu, kterého při tomto manévru zachytil pravou zadní části návěsu a srazil ho tím na vozovku. Tento neznámý řidič nesplnil povinnosti, které mu v takové situaci ukládá zákon, na místě události nezastavil a pokračoval jízdě. Padesátiletý cyklista byl posádkou zdravotnické záchranné služby převezen do českolipské nemocnice a charakter jeho zranění i doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkohol u cyklisty policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Cyklista měl při jízdě na jízdním kole i řádně připevněnou cyklistickou přilbu.
Policisté z Dopravního inspektorátu v České Lípě, kteří uvedenou dopravní nehodu i nadále šetří, nyní žádají svědky uvedené události, aby se přihlásili na bezplatné lince 158. Policisté od nich přijmou jakékoliv informace vedoucí ke zjištění neznámého nákladního vozidla a ustanovení jeho řidiče, který z místa dopravní nehody odjel. Stejně tak žádají tohoto řidiče, aby se stejným způsobem případně přihlásil sám.
28. 8. 2025
nprap. Dagmar Sochorová