Výzva k dopravní nehodě na přechodu pro chodce

Hledáme svědky dopravní nehody a neznámého řidiče s nezjištěným vozidlem, který z místa odjel. 

Včera odpoledne v 17.14 hodin se stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v ulici Liberecká na poptávkovém přechodu pro chodce u zastávky tramvaje, při které došlo ke střetu nezletilé chodkyně s dosud nezjištěným vozidlem – pravděpodobně typu Mercedes Benz Vito světle hnědé barvy. Neznámý řidič tohoto vozu sice na místě události zastavil a s dívkou hovořil, ale poté odjel, aniž by splnil povinnosti, které mu v takové situaci ukládá zákon. Dopravní nehodu policistům dodatečně oznámil otec lehce zraněné nezletilé chodkyně. 

Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří uvedenou dopravní nehodu i nadále šetří, nyní žádají svědky uvedené události, aby se přihlásili na tel. 974 474 254 nebo na bezplatné lince 158. Policisté od nich přijmou jakékoliv informace vedoucí ke zjištění neznámého vozidla a ustanovení jeho řidiče, který z místa dopravní nehody odjel. Stejně tak žádají tohoto řidiče, aby se stejným způsobem případně přihlásil sám.


4. 11. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

