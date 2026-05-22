Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Výzva k dopravní nehodě na parkovišti u prodejny OBI
Hledáme řidiče s vozidlem ŠKODA Roomster, který při couvání z parkovacího místa narazil do chodce, a z místa nehody odjel.
Včera odpoledne v 16.15 hodin se stala dopravní nehoda na parkovišti u prodejny OBI v Jablonci nad Nisou. Dosud neznámý řidič s vozidlem Škoda Roomster tmavé barvy při couvání z parkovacího místa přehlédl chodce, který stál na parkovací ploše za jeho vozidlem a narazil do něj. Řidič sice na okamžik zastavil, ale po krátké slovní rozepří z místa události odjel, aniž by splnil povinnosti, které mu v takové situaci ukládá zákon. Chodec na místo lékařské ošetření nepožadoval a jeho rozsah jeho případného zranění je v tuto chvíli předmětem probíhajícího šetření.
Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří uvedenou dopravní nehodu i nadále šetří, nyní žádají zmíněného neznámého řidiče přesně nezjištěného vozidla Škoda Roomster, který z místa ujel, aby se přihlásil na tel. 974 474 254 nebo na bezplatné lince 158. Stejně tak žádají svědky o informace, které by vedly ke zjištění jeho totožnosti. Svědci se mohou samozřejmě policistům přihlásit stejným způsobem.
22. 5. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí