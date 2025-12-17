Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Výzva k dopravní nehodě na Jablonecku
Hledáme svědky dopravní nehody, při které v autobuse v Malé Skále upadla jedna cestující
Dne 27. srpna letošního roku dopoledne v 9.50 hodin se stala dopravní nehoda na blíže neurčeném místě poblíž autobusové zastávky hotel Jizera v Malé Skále. Řidič s linkovým autobusem (linka č. 342) jel v té době po silnici třetí třídy ve směru od Sněhova do Malé Skály, kdy během projíždění jedné zatáčky došlo k pádu jedné cestující – ženy v seniorském věku, která při tomto utrpěla zranění. Událost však řidiči autobusu nenahlásila a na další zastávce vystoupila. Následující den vzhledem k pokračujícím zdravotním obtížím vyhledala lékařské vyšetření. Charakter jejího zranění je předmětem probíhajícího šetření. Celá událost byla policistům ovšem nahlášena až minulý týden.
Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří uvedenou dopravní nehodu nyní s velkým časovým odstupem šetří, nyní žádají případné svědky (cestující z autobusu) uvedené události, aby se přihlásili na tel. 974 474 254 nebo na bezplatné lince 158. Policisté od nich přijmou jakékoliv informace vedoucí ke zjištění průběhu této dopravní nehody.
17.12. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje