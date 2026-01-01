Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Výzva k dopravní nehodě na cyklostezce v Malé Skále na Železnobrodsku
Hledáme svědky dopravní nehody a nezletilou cyklistku s rodiči, kteří z místa události odjeli po příjezdu zdravotnické záchranné služby a před příjezdem policie.
V neděli 5. dubna odpoledne krátce po půl třetí hodině se stala dopravní nehoda na cyklostezce v obci Malá Skála – část Vranové I poblíž čističky odpadních vod. Čtyřletá dívka náhle vběhla na cyklostezku v okamžiku, kdy místem projížděla dosud nezjištěná nezletilá cyklistka doprovázená též na jízdních kolech rodiči. Dívka po střetu se zadním kolem jízdního kola uvedené nezletilé cyklistky upadla na cyklostezku, přičemž utrpěla zranění, se kterým byla převezena zdravotnickou záchrannou službou do jablonecké nemocnice. Nezletilá cyklista s rodiči zůstala na místě události do příjezdu posádky zdravotnických záchranářů a poté na jízdních kolech odjeli před příjezdem policie.
Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří uvedenou dopravní nehodu i nadále šetří, nyní žádají svědky uvedené události, aby se přihlásili na tel. 974 474 254 nebo na bezplatné lince 158. Stejně tak žádají rodiče s dosud nezjištěnou nezletilou cyklistkou, aby se jim přihlásili stejným způsobem.
7. 4. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí