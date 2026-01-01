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Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Výzva k dopravní nehodě

Policisté hledají svědka. 

Břeclavští policisté žádají veřejnost o spolupráci při objasnění dopravní nehody, ke které došlo dne 15. května 2026 v 17:00 hodin na komunikaci III. Třídy k. ú. Sedlec.

Řidič havarovaného vozidla Mazda modré metalízy se krátce před nehodou pohyboval v obci Lednice. Policisté v této souvislosti hledají důležitého svědka – cyklistu, který se dne 15. května 2026 přibližně v 16:50 hodin pohyboval po ulici Mikulovská v Lednici směrem k prodejně potravin. Tento cyklista v prostoru křižovatky ulic Mikulovská a Valtická přecházel po přechodu pro chodce komunikaci těsně před uvedeným vozidlem. Jeho svědectví by mohlo významně přispět k objasnění okolností dopravní nehody a k řádnému určení osoby řidiče vozidla.

nprap. Petra Hrůzová, 10. června 2026

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