Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Výzva k dopravní nehodě
Policisté hledají svědka.
Břeclavští policisté žádají veřejnost o spolupráci při objasnění dopravní nehody, ke které došlo dne 15. května 2026 v 17:00 hodin na komunikaci III. Třídy k. ú. Sedlec.
Řidič havarovaného vozidla Mazda modré metalízy se krátce před nehodou pohyboval v obci Lednice. Policisté v této souvislosti hledají důležitého svědka – cyklistu, který se dne 15. května 2026 přibližně v 16:50 hodin pohyboval po ulici Mikulovská v Lednici směrem k prodejně potravin. Tento cyklista v prostoru křižovatky ulic Mikulovská a Valtická přecházel po přechodu pro chodce komunikaci těsně před uvedeným vozidlem. Jeho svědectví by mohlo významně přispět k objasnění okolností dopravní nehody a k řádnému určení osoby řidiče vozidla.
nprap. Petra Hrůzová, 10. června 2026