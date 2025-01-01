Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Vyžádání znaleckého posudku
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. - poskytnutí informací
Dne 7. listopadu 2025 byla na Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost podaná v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., ve které žádáte o poskytnutí následujících informací, cit: Žadatel dle zákona o svobodném přístupu k informacím požaduje přímé poskytnutí následujících informací:
Poskytnutí z řízení sp. zn. KRPB-XXXXX/TČ-2014 přiměřeně anonymizovaného znaleckého posudku č. ČÍSLO/2015 z DDMMRRRR..
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., předmětnou žádost posoudila a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sděluje, že předmětný spisový materiál se v době dotazu nachází na jiném útvaru PČR.
Vyřizuje: kpt. Mgr. Jan Procházka
plk. Mgr. Bc. Petra Ledabylová
ředitelka kanceláře
podepsáno elektronicky