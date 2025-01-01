Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Žádost o zpřístupnění fotodokumentace
Zveřejnění podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost ze dne 22. září 2025
Žádost:
Přímé otázky na postup DI Policie ČR – metoda po metodě
Žádám, abyste u každé z níže uvedených metod uvedli, zda ji používáte, v jaké podobě, s jakým školením a jakými výsledky; pokud ne, uveďte důvody,analytické podklady a plán nápravy.
A) „Close Pass“ – policista na kole a okamžité zastavení Používá DI tuto formu? Uveďte metodiku (instrukce pro zásah, bezpečnost policisty), četnost, lokality a výsledky. Pokud tuto metodu nevyužíváte, uveďte právní, bezpečnostní, personální či jiné důvody, interní analýzu a případný plán zavedení či zdůvodnění nezavedení.
B) Specializované měřidlo bočního odstupu (ultrazvuk/LiDAR se záznamem) Disponuje DI schváleným nebo interně akceptovaným měřidlem pro boční odstup (analogicky k praxi v zahraničí)? Jaká je kalibrace, periodicita kalibrací, protokol a řetězec zajištění důkazu? Pokud nikoli, proč a na základě jakého posouzení jste dospěli k závěru, že to nepoužijete?
C) Cílené kontrolní akce v ohniscích (pinch-pointy, průtahy I/35) Využívá DI pravidelné cílené akce v problémových místech, zejména v průtazích obcí a u ostrůvků? Uveďte harmonogram, počet zásahů, indikátory úspěšnost a výstupy. Pokud ne, proč a jaké kroky plánujete.
D) Důkaz z videa a fotogrammetrie Jaký je u vás akceptovaný důkazní standard pro video bez specializovaného senzoru (měřítka v obraze, referenční body, znalecké posudky)? Jak se stanovuje minimální průkazná vzdálenost a jaké parametry videa požadujete od veřejnost. Pokud nemáte metodiku, proč a kdy ji zavedete.
II. Metodiky, vybavení a školení – poskytnutí dokumentů
1) Interní metodika nebo standardní operační postup k odhalování a vyhodnocení porušení § 17 (1,5 m; 1,0 m v třicítce).
2) Přehled a popis měřicích prostředků, které používáte nebo jejichž zavedení zvažujete, včetně návodů, kalibračních protokolů a lhůt.
3) Metodika práce s videem poskytnutým veřejnosti: parametry, metadatové požadavky, způsob uchování a ochrana osobních údajů.
4) Školení příslušníků k uvedené problematice a periodicita doškolování; poskytněte osnovy školení a záznam o proškolení.
III. Statistiky a vyhodnocení rizik
1) Za posledních 36 měsíců na úseku silnice I/35 (E442) – úsek Turnov ↔ Jičín včetně průtahů obcí (např. Újezd pod Troskami, Hnanice): a) Počty nahlášených a šetřených případů nebezpečného předjíždění cyklistů s nedodržením bočního odstupu a jejich výsledky (domluva, blokové řízení, SPR, odložení). b) Počty dopravních nehod s účastí cyklistů – usmrcení, těžká zranění, lehká zranění; členění místní a časové (alespoň po měsících). c) Počet cílených bezpečnostních akcí zaměřených na ochranu cyklistů (měření rychlos[ v průtahu, close-pass akce, kontroly v pinch-pointech), včetně harmonogramu a lokalit. d) Mechanismus vyhodnocování opakovaných podnětů z jednoho místa a podmínky pro vyhlášení mimořádné akce.
IV. Koordinace s ŘSD a návrhy dopravně-inženýrských opatření
1) Jak DI předává ŘSD a silničním správním úřadům podněty k úsekovému měření, dočasnému snížení rychlos (B20a), stavebním úpravám zúžení a ostrůvků.
2) Jak využíváte data z NDIC (linka 800 280 281), městských kamer a zdravotnických sta[s[k k identifikaci ohnisek rizik a plánování kontrol.
Odpověď:
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací k jednotlivým otázkám sděluji:
I.
A) „Close Pass“ – policista na kole a okamžité zastavení:
Otázka: Používá DI tuto formu?
Odpověď: DI tuto formu nepoužívá.
Otázka: Uveďte metodiku (instrukce pro zásah, bezpečnost policisty), četnost, lokality a výsledky.
Odpověď: Metodika není stanovena.
Otázka: Pokud tuto metodu nevyužíváte, uveďte právní, bezpečnostní, personální či jiné důvody, interní analýzu a případný plán zavedení či zdůvodnění nezavedení.
Odpověď: Tato otázka je dotazem na názor, na budoucí rozhodnutí a na vytváření nových informací, na které se povinnost poskytovat informace dle § 2 odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb. nevztahuje. Interní analýza není zpracována.
B) Specializované měřidlo bočního odstupu (ultrazvuk/LiDAR se záznamem)
Otázka: Disponuje DI schváleným nebo interně akceptovaným měřidlem pro boční odstup
(analogicky k praxi v zahraničí)?
Odpověď: DI nedisponuje schváleným měřidlem pro boční odstup.
Otázka: Jaká je kalibrace, periodicita kalibrací, protokol a řetězec zajištění důkazu?
Odpověď: Vizte předchozí odpověď.
Otázka: Pokud nikoli, proč a na základě jakého posouzení jste dospěli k závěru, že to nepoužijete?
Odpověď: Tato otázka je dotazem na názor, na budoucí rozhodnutí a na vytváření nových informací, na které se povinnost poskytovat informace dle § 2 odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb. nevztahuje.
C) Cílené kontrolní akce v ohniscích (pinch-pointy, průtahy I/35)
Otázka: Využívá DI pravidelné cílené akce v problémových místech, zejména v průtazích obcí a u ostrůvků?
Odpověď: DI nevyužívá pravidelné cílené akce.
Otázka: Uveďte harmonogram, počet zásahů, indikátory úspěšnost a výstupy.
Odpověď: Vizte předchozí odpověď.
Otázka: Pokud ne, proč a jaké kroky plánujete.
Odpověď: Tato otázka je dotazem na názor, na budoucí rozhodnutí a na vytváření nových informací, na které se povinnost poskytovat informace dle § 2 odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb. nevztahuje.
D) Důkaz z videa a fotogrammetrie
Otázka: Jaký je u vás akceptovaný důkazní standard pro video bez specializovaného senzoru (měřítka v obraze, referenční body, znalecké posudky)?
Odpověď: Není stanoven.
Otázka: Jak se stanovuje minimální průkazná vzdálenost a jaké parametry videa požadujete od veřejnosti.
Odpověď: Není stanoveno.
Otázka: Pokud nemáte metodiku, proč a kdy ji zavedete.
Odpověď: Tato otázka je dotazem na názor, na budoucí rozhodnutí a na vytváření nových informací, na které se povinnost poskytovat informace dle § 2 odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb. nevztahuje.
II.
1) Interní metodika nebo standardní operační postup k odhalování a vyhodnocení porušení § 17 (1,5 m; 1,0 m v třicítce).
Odpověď: Taková interní metodika není stanovena.
2) Přehled a popis měřicích prostředků, které používáte nebo jejichž zavedení zvažujete, včetně návodů, kalibračních protokolů a lhůt.
Odpověď: Měřicí prostředky DI nemá k dispozici ani nejsou stanoveny.
3) Metodika práce s videem poskytnutým veřejností: parametry, metadatové požadavky, způsob uchování a ochrana osobních údajů.
Odpověď: Taková metodika není stanovena.
4) Školení příslušníků k uvedené problematice a periodicita doškolování; poskytněte osnovy školení a záznam o proškolení.
Odpověď: Školení se neprovádí, osnovy nejsou stanoveny.
III.
a) Počty nahlášených a šetřených případů nebezpečného předjíždění cyklistů s nedodržením bočního odstupu a jejich výsledky (domluva, blokové řízení, SPR, odložení).
Odpověď: Statistika šetřených případů nebezpečného předjíždění cyklistů s nedodržením bočního odstupu se nevede
b) Počty dopravních nehod s účastí cyklistů – usmrcení, těžká zranění, lehká zranění; členění místní a časové (alespoň po měsících).
Odpověď: Statistické údaje dopravních nehod jsou veřejně dostupné na webových stránkách: https://nehody. cdv.cz.
c) Počet cílených bezpečnostních akcí zaměřených na ochranu cyklistů (měření rychlosti v průtahu, close-pass akce, kontroly v pinch-pointech), včetně harmonogramu a lokalit.
Odpověď:
- v roce 2023 byla Královéhradeckém kraji vyhlášena dopravně bezpečnostní akce zaměřena na zranitelné účastníky silničního provozu 4x,
- v roce 2024 byla Královéhradeckém kraji vyhlášena dopravně bezpečnostní akce zaměřena na zranitelné účastníky silničního provozu 9x,
-v roce 2025 byla Královéhradeckém kraji vyhlášena dopravně bezpečnostní akce zaměřena na zranitelné účastníky silničního provozu 5x,
d) Mechanismus vyhodnocování opakovaných podnětů z jednoho místa a podmínky pro vyhlášení mimořádné akce.
Odpověď: Mechanismus není stanoven, v jednotlivých případech se postupuje ad hoc.
IV.
1) Jak DI předává ŘSD a silničním správním úřadům podněty k úsekovému měření, dočasnému snížení rychlosti (B20a), stavebním úpravám zúžení a ostrůvků.
Odpověď: DI předává ŘSD a silničnímu správnímu úřadu případné podněty písemně datovou zprávou.
2) Jak využíváte data z NDIC (linka 800 280 281), městských kamer a zdravotnických statistik k identifikaci ohnisek rizik a plánování kontrol.
Odpověď: Dopravní policie využívá data a informace z NDIC i městských kamer k plánování kontrolních stanovišť v při dohledu na BESIP. Zdravotnickými statistikami (daty z ZZS) nedisponujeme.