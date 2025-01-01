Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Žádost o statistické údaje
Zveřejnění podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost ze dne 19. září 2025
Žádost:
Vážení,
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací:
- Statistika dopravních nehod na silnici č. 316 v obci Krchleby, zejména v bezprostřední blízkosti vzrostlé lípy u autobusové zastávky na návsi obce (strom stojí na pozemku parc. č. 969/6 v k.ú. Krchleby u Kostelce nad Orlicí – viz mapa přílohou tohoto email) a to za období posledních 5 let. Prosím o uvedení počtu nehod, závažnosti následků (lehké a těžké zranění, usmrcení) a případných příčin, pokud jsou k dispozici.
- Informace o veškerých oficiálně evidovaných stížnostech občanů nebo jiných subjektů (např. dopravních podniků, obecního úřadu atd.) týkajících se této lokality, zejména se zřetelem na bezpečnost silnice, autobusovou zastávku a dopravní situaci v bezprostřední blízkosti této lípy.
- Zda byl Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou osloven obcí Krchleby, vlastníkem stromu (Královéhradecký kraj, potažmo Správa silnic Královéhradeckého kraje, jakožto orgán hospodařícím se svěřeným majetkem Královéhradeckého kraje) nebo jiným účastníkem řízení v souvislosti s vydáním povolení ke kácení uvedené lípy a pokud ano, zda bylo poskytnuto odborné vyjádření inspektorátu k bezpečnosti provozu nebo jiným rizikům a jeho poskytnutí v plném znění.
Dále zdvořile žádám o poskytnutí kopií dokumentů či podkladů, na které se případně inspektorát odvolal při hodnocení bezpečnosti provozu v této lokalitě, nebo potvrzení, že žádné takové podklady doposud nebyly poskytnuty ani vyhotoveny.
Odpověď:
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací sděluji, že:
ad 1) V období 1. 9. 2020 až 31. 8. 2025 došlo na sil. č. II/316 v obci Krchleby ke třem evidovaným dopravním nehodám:
• 2020 - výjezd z obce Krchleby směr Přestavlky, u čp. 14 náraz vozidla do oplocení vlivem nepřizpůsobení rychlosti při průjezdu pravotočivé zatáčky v centru obce,
• 2024 - střet se zvěří při vjezdu do obce ze směru od Kostelce nad Orlicí,
• 2025 - střet motocyklu s osobní vozidlem na začátku obce ze směru od Kostelce nad Orlicí, u odbočky na Brumbárov.
Z výše uvedeného vyplývá, že ani jedna z nehod se netýká oblasti Vámi vymezené poblíž autobusové zastávky, kde se nachází vzrostlá lípa.
ad 2) Žádnou stížnost z řad občanů či samosprávy obce neevidujeme.
ad 3) V srpnu 2024 se policie pod č. j. KRPH-xyxy/ČJ-2024-050706 kladně vyjádřila k žádosti související s vydáním stavebního povolení pro akci „Krchleby – revitalizace veřejných prostranství“, která se týká i úprav poblíž autobusových zastávek. V souvislosti s kácením lípy police žádné stanovisko nevydala.