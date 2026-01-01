Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Žádost o informace k učiněnému podání - částečné odmítnutí
Podle ustanovení §11b zákona č. 106/1999 Sb.
Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, které je povinným subjektem (dále jen „povinný subjekt“) podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“),
rozhodlo:
ve věci žádosti o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999Sb., která byla na zdejší součást doručena dne 27. 5. 2026 od žadatele XY, nar. XX.XX.XXXX, trv. bytem XY, kterou se domáhá zaslání informací k uvedeným dotazům.
Povinný subjekt žádost vyhodnotil, kdy
Odmítá odpověď na otázky „ad 1) a „ad 2) podle § 11b zákona č. 106/1999Sb., neboť KŘP-L nemůže poskytnout relevantní informace z důvodu, že věc je evidována v systému jiného Krajského ředitelství policie, do kterého nemá KŘP-L přístup a z tohoto důvodu těmito informacemi nedisponuje.
Poskytuje odpověď na otázku:
„ad 3)
Zadržení je definováno jako krátkodobé omezení osobní svobody (např. policií) při důvodném podezření ze spáchání trestného činu, a to za účelem zajištění osoby pro další řízení, zabránění jejímu útěku, ovlivňování svědků nebo pokračování v trestné činnosti. Tento institut je upraven v §76 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád (dále jen „trestní řád“). Ve Vašem případě dne XX.XX. 20XX podle dostupných informací k zadržení nedošlo. Služební pouta přiložena nebyla.
Poskytuje odpověď na otázku:
„ad 4)
Ze spisového materiálu nebylo zjištěno, že tato informace Vám byla sdělena v usnesení o zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 1, odst. 5 trestního řádu vydaného pod č.j. KRPL-XXXXX-XXX/TČ-20XX-18XXXX-XX, které Vám bylo doručeno dne XX.XX. 20XX ve Vazební věznici XY. Zákon o poskytování informací neslouží k uplatnění práv obviněného podle § 33 či § 65 trestního řádu.
Odmítá odpověď na otázku:
„ad 5)
KŘP-L požadovanou informací nedisponuje, požadovanou informaci nemá, bylo vyhodnoceno, že se v tomto případě jedná o dotaz na názor, který je spatřován v otázce „zda může povinný subjekt poskytnout žadateli informaci, kde a u koho si stěžovat, resp. kde a u koho se náhrady vzniklé škody ve výši minimálně XXXX,- CZK měsíčně od září 20XX do května 20XX.“ . Podle § 2 odst. 4) zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Odmítá odpověď na otázku:
ad 6)
Podle §2 odst. 4) zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. V tomto konkrétním případě by vytěžením nprap. XY došlo zcela jistě k vytváření nových informací.
Odmítá odpověď na otázku:
„ad 7)
Podle § 2 odst. 4) zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. V tomto konkrétním případě se jedná o dotaz na názor, který je spatřován v otázce „zda je v souladu se zákonem, že podezřelé a ozbrojené osobě je umožněno, aby na výzvu policistů předložila sama zbraň?“ Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. neslouží k přezkoumávání postupu policejního orgánu, ale pouze k poskytování zaznamenaných informací.
Odmítá odpověď na otázku:
„Ad 8)
Podle §2 odst. 4) zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. V tomto konkrétním případě se jedná o dotaz na názor, který je spatřován v otázce „by neměla být policistou ona zmiňovaná zbraň zabavena, když poškozený XY uvedl, že při volání na linku 158 sdělil, že je zavřený v kanceláři, že nemá jak se dostat ven, že má XY za hodinu přijít, že neví, co se stane a že má z něho strach, že jej zbije, nebo zase připoutá nebo použije pistoli?“ Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. neslouží k přezkoumávání postupu policejního orgánu, ale pouze k poskytování zaznamenaných informací.
Ve věci otázek ad 5), ad 6) ad 7) a ad 8) je třeba uvést, že podle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím se informací ve smyslu uvedeného zákona rozumí obsah zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. V tomto případě tyto informace nevznikly, a ani tedy nebyly zaznamenány a žádost tak směřuje k poskytnutí neexistujících informací.
Odmítá odpověď na otázku:
podle § 11b zákona č. 106/1999Sb., KŘP-L nemůže poskytnout záznam hovoru z linky 158 s odůvodněním, že KŘP-L již tímto záznamem nedisponuje, neboť podle závazného pokynu policejního prezidenta o operačních střediscích se záznamová média obsahující záznamy z průběhu operačních dnů ukládají na operačním středisku po dobu nejméně 90 dnů. Následně jsou záznamy mazány, od XX.XX.20XX do současné doby tj. XX.XX.20XX uplynulo již XXXX dní, KŘP-L záznamem na operačním středisku na lince 158 ze dne XX.XX. 20XX již nedisponuje, neboť tento byl již smazán, KŘP-L má za povinnost tyto záznamy z přijatých oznámení na lince 158 uchovávat po dobu 90 dnů.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možno v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Ministerstvu vnitra České republiky podáním u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.
Odvolání musí splňovat náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Z odvolání musí být zřejmé dle ustanovení § 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu jej napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy či nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo.