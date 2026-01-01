Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Stav trestního řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
ŽÁDOST:
„- V jaké fázi se aktuálně nachází řízení o shora popsaném trestním oznámení.
- Jestli bylo zahájeno trestní stíhání ve věci, ve které bylo zasláno, již výše popsané trestní oznámení.
- Zaslání usnesení o zahájení trestního stíhání, pokud bylo zahájeno.
- Zaslání stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání, pokud byla podána.
- Zaslání rozhodnutí státního zástupce o stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání, pokud stížnost byla podána.
- Zaslání obžaloby.
- Pokud nemá dožadovaný orgán některou z těchto informací, prosí Žadatel o poskytnutí informace o tom, na který jiný orgán se má Žadatel obrátit.“
ODPOVĚĎ:
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a sděluje následující:
Ve Vámi uváděné věci byly zahájeny úkony trestního řízení v souladu s ust. § 158 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád. Věc je ve stadiu prověřování.
Ve věci bylo dne 10. 2. 2026 vydáno usnesení o zahájení trestního stíhání dle ust. § 160 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. proti dvěma fyzickým osobám, kdy však toto usnesení bylo ke stížnosti jednoho z obviněných ze strany Okresního státního zastupitelství v Litoměřicích zrušeno. Ve věci nadále probíhají úkony trestního řízení.
Co se týče části žádosti týkající se poskytnutí dalších informací, a sice zaslání usnesení o zahájení trestního stíhání, stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání, rozhodnutí státního zástupce o stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání, obžaloby a informace o tom, na který jiný orgán se má žadatel obrátit v případě, že povinný subjekt nedisponuje těmito informacemi, o neposkytnutí těchto informací je rozhodnuto rozhodnutím o odmítnutí.
por. Bc. Pavla Mašínová, 5. 5. 2026