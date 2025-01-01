Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Dotaz k trestnímu oznámení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
ŽÁDOST:
„1. Sdělení, zda v předmětné věci neprobíhá prověřování, kde je klient podezřelou osobou, a to podle § 158 trestního řádu.
o Pozn.: Uvědomuji si zákonná omezení poskytování informací o probíhajícím trestním řízení podle InfZ; proto nežádám o sdělení jakýchkoli údajů o probíhajícím řízení (s výjimkou níže uvedených práv podezřelého) a v případě, že řízení probíhá, tak žádám pouze o formální sdělení, že informaci nelze poskytnout z důvodů dle InfZ.
Připomínám dříve uplatněné požadavky (uplatněné mimo rámec InfZ), které se odvíjejí od postavení klienta a stadia řízení podle trestního řádu a prosím o sdělení
• spisové značky a kontaktní osoby pro účely doručování a uplatňování procesních práv;
• přiměřené informace o stavu věci v rozsahu, v jakém to TŘ připouští;
• případně opakované žádám o možnost nahlížení do spisu v mezích § 65 TŘ“
ODPOVĚĎ:
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a k požadovaným informacím sdělila následující:
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, územní odbor Teplice, obvodní oddělení Bílina eviduje výše uvedené trestní oznámení pod č. j. KRPU-xxx/TČ-2025-040910. Dne 14. 8. 2025 byl na zdejší součást obvodního oddělení Bílina doručen dokument ve věci Vašeho právního zastoupení klienta xxx, na jehož základě jste byl ze strany obvodního oddělení Bílina telefonicky kontaktován a bylo Vám sděleno, že trestní oznámení je ve fázi šetření dle § 158/1 tr. řádu a o dalších změnách v postavení Vašeho klienta budete vyrozuměn.
V době Vámi podané žádosti bylo trestní oznámení stále vedeno ve fázi šetření dle § 158/1 tr. řádu. Nad rámec žádosti sdělujeme, že spisový materiál v dané věc byl dne 29. 9. 2025 založen na zdejším obvodním oddělení Bílina ad acta bez dalšího opatření, o čemž jste byl dne 7. 10. 2025 vyrozuměn prostřednictvím datové schránky.
por. Bc. Pavla Mašínová, 14. 10. 2025