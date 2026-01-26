Vývoj nelegální migrace v roce 2025
Tranzitní nelegální migrace vykázala výrazný pokles.
V roce 2025 bylo v České republice zjištěno celkem 10 838 osob při nelegální migraci, oproti předchozímu roku byl zaznamenán nárůst o 1 377 osob, tedy o 14,6 %.
Z celkové nelegální migrace v roce 2025 bylo celkem 10 438 cizinců zjištěno při nelegálním pobytu na území (tj. 96,3 % zastoupení, meziročně +14 %), včetně 148 osob (1,4% podíl na celkové nelegální migraci) zjištěných při tranzitní nelegální migraci. Na nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici připadalo 400 osob (tj. 3,7% zastoupení, meziročně +32,5 %). K meziročnímu nárůstu došlo u obou těchto kategorií nelegální migrace, zejména však v rámci nelegálního pobytu na území, i přestože v rámci této kategorie v roce 2025 výrazně poklesla tranzitní nelegální migrace dosahující v dřívějších letech vysoké úrovně.
V rámci celkové nelegální migrace byli v roce 2025 nejvíce zastoupeni občané Ukrajiny, Moldavska a Vietnamu, kteří dohromady tvořili téměř dvě třetiny z celkového počtu zjištěných osob. U zmíněných státních příslušností byl meziročně zaznamenán nárůst, zvláště při zmiňovaném nelegálním pobytu na území. Při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici byli zjišťováni nadále nejčastěji občané Gruzie, dále Uzbekistánu, Velké Británie a Moldavska.
Nelegální pobyt na území a neregulérní doklady
Nelegální pobyt na území ČR představoval v roce 2025 dominantní kategorii nelegální migrace, pomineme-li zde zahrnutou tranzitní nelegální migraci, bylo při něm odhaleno 10 290 osob, nejčastěji státních příslušníků Ukrajiny, Moldavska a Vietnamu, pro které ČR dlouhodobě představuje cílovou zemi. Tyto a v menší míře další státní příslušnosti byly zjišťovány zejm. v rámci pobytových kontrol, bezpečnostních opatření, speciálních akcí zaměřených na nelegální pobyt, součinnostních akcí s jinými policejními službami a bezpečnostními složkami.
V roce 2025 byly nadále ve velké míře zjišťovány neregulérní doklady, a to i nad rámec nelegální migrace. Trvale jsou nejčastěji zneužívány nejrůznější podpůrné doklady a dokumenty v souvislosti s pobytovou a pracovní agendou cizinců a jde také o nejčastější trestnou činnost cizinců odhalovanou právě policisty služby cizinecké policie.
Tranzitní nelegální migrace
V roce 2025 bylo při tranzitní nelegální migraci odhaleno 148 osob, nadále pokračoval trend poklesu tranzitní nelegální migrace přes území ČR, již započatý v předešlých dvou letech. Tento vývoj byl ovlivněn zejm. oslabením nelegálních migračních pohybů na západobalkánské trase v důsledku bezpečnostních opatření zaváděných na této trase, změn politické situace v Sýrii (coby hlavní zemi původu) a zpřísněné migrační politice Německa (coby hlavní cílové země). Nejčastěji se na tranzitní nelegální migraci zjištěné v ČR podíleli občané Sýrie, Turecka a Afghánistánu. V rámci způsobu dopravy převažovala ve více než polovině případů letecká trasa na vnitroschengenských letech z Řecka s využitím neregulérních dokladů. Počet osob s tímto modem operandi zjištěných na mezinárodních letištích ČR v roce 2025 se oproti předchozím rokům snížil, bylo odhaleno celkem 76 osob, ve všech případech na pražském letišti. Značný vliv na tento vývoj mělo i působení českého experta na doklady již na letišti v Athénách, který zde za dobu svého působení detekoval osoby s neregulérním dokladem již před odletem do ČR a jeho přítomnost zde měla také zásadní preventivní efekt.
Mezinárodní spolupráce a zapojení Policie ČR do operací Frontex
V roce 2025 se Policie ČR nadále aktivně zapojovala do zahraničních operací zaměřených na prevenci nelegální migrace, a to v rámci činnosti agentury Frontex, pod jejíž záštitu postupně přecházejí i bilaterální aktivity Policie ČR. Do operací agentury Frontex bylo v roce 2025 nasazeno 156 českých policistů. V rámci těchto misí jsou právě čeští policisté dlouhodobě ceněni za svou profesionalitu a flexibilitu.
Pro rok 2026 byly stanoveny Ředitelstvím služby cizinecké policie tyto prioritní oblasti:
- Implementace doporučení schengenského hodnocení a hodnocení zranitelnosti ve vztahu k vnějším hranicím.
- Ochrana mezinárodních letišť proti dronům a hybridním hrozbám.
- Rozvoj a provoz informačních technologií a systémů v rámci cizinecké policie a jejich přínos k vnitřní bezpečnosti státu.
- Prohlubování spolupráce a výměny informací s odbory cizinecké policie jednotlivých krajských policejních ředitelství (v oblastech nelegální migrace, prevence trestné činnosti, zneužívání neregulérních dokladů).
kpt. Josef Urban
tiskový mluvčí
Ředitelství služby cizinecké policie
26. ledna 2026