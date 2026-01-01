Policie České republiky  

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Vývoj nelegální migrace na území České republice za 1. pololetí 2026:

Tranzitní nelegální migrace přes naše území je i nadále minimální. 

V prvním pololetí letošního roku Ředitelství služby cizinecké policie eviduje celkem 5 358 osob odhalených při nelegální migraci. To představuje mírný meziroční nárůst o 5,9 %. Naprostou většinu případů tvoří cizinci odhalení při nelegálním pobytu (např. překročení doby povoleného pobytu). Přestože tranzitní nelegální migrace zaznamenala výrazný procentuální nárůst, v absolutních číselných hodnotách se nadále jedná o velmi nízké počty.

Hlavní statistické údaje (1. 1. – 30. 6. 2026)

Celkový počet odhalených osob: 5 358 (+300 osob, tj. +5,9 % meziročně).

Nelegální pobyt v ČR: Tvoří 96,3 % všech případů (5 158 osob). Více než tři čtvrtiny z nich (78,2 %) představují občané Ukrajiny, Moldavska, Vietnamu, Uzbekistánu, Gruzie a Ruska.

Vnější schengenská hranice (letiště): Zachyceno 200 osob (3,7 %). Nejčastěji šlo o občany Gruzie, Moldavska a Indie.

Tranzitní nelegální migrace: Zjištěno 169 osob (3,3 % z celkového počtu). Cílovou zemí drtivé většiny z nich bylo Německo (141 osob). Nejčastěji byli zachyceni občané Ruska (103) a Afghánistánu (39).

Tranzitní nelegální migrace pod drobnohledem. Nárůst v procentech, nízká reálná čísla.

Tranzitní nelegální migrace[1] vedoucí přes naše území zaznamenala výrazný meziroční nárůst o 225 % (+117 osob) a tvoří 3,3 % z celkového počtu nelegální migrace. V reálném vyjádření jde však nadále o zcela okrajový jev s minimálním dopadem na bezpečnostní situaci v ČR. Zvýšený pohyb byl zaznamenán především v prvním čtvrtletí, zatímco ve druhém čtvrtletí již tranzitní migrace vykazuje pozvolný pokles. Tento klesající trend přitom nezaznamenáváme pouze na našem území, ale evidují ho i okolní sousední státy.

Převažovali zejména dva hlavní způsoby (modi operandi) tranzitní nelegální migrace:

  1. Pozemní trasa (občané Ruska): Výraznější nárůst na pozemní hranici zapříčinil migrační tok občanů Ruska (103 osob) směřujících z Chorvatska, dále po západobalkánské trase přes Maďarsko, Slovensko nebo Rakousko a ČR do Německa.
     
  2. Letecká trasa (občané Afghánistánu): Zneužíváním vnitroschengenských letů z Řecka s neregulérními doklady přicestovalo 40 osob (z toho 35 občanů Afghánistánu). Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku byl evidován nárůst o 9 osob vlivem netradičně vysokých lednových hodnot (27 osob).

Konkrétní opatření

Na zvýšený počet zneužívání leteckých linek z Athén v lednu letošního roku zareagovalo Ředitelství služby cizinecké policie vysláním vlastního experta na doklady a migraci přímo na letiště v Athénách (s působností od 1. března 2026).

Efekt tohoto preventivního opatření je zásadní. Zatímco v lednu přiletělo bez oprávnění k pobytu 27 osob, v měsíci červnu již nebyl při pobytových kontrolách v ČR zjištěn jediný nelegální migrant po příletu z Řecka.

Aktivita Cizinecké policie v terénu kontinuálně roste

Dosažené výsledky jsou důsledkem intenzivní kontrolní činnosti služby cizinecké policie, jejíž aktivita v terénu dlouhodobě roste. V prvním pololetí letošního roku policisté provedli 96 862 pobytových kontrol, což je o 13 % více než ve stejném období loňského roku. Během těchto akcí prověřili celkem 274 929 cizinců, zkontrolovali 15 982 ubytovacích zařízení a zkontrolovali 9 415 provozoven po celé České republice.

 

[1] Tranzitní nelegální migraci (statisticky započtena v rámci nelegálního pobytu) tvoří cizinci po nelegálním vstupu na území České republiky pozemní cestou nebo letecky, s cílem pokračovat přes naše území do dalších zemí Evropské unie/Schengenu.

Odkazy do noveho okna

Pobytové kontroly

Pobytové kontroly  

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Místo zjištění nelegální migrace na území ČR

Místo zjištění nelegální migrace na územ... 

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Počty zjištěných osob pro nelegální překročení vnějších hranic EU leden – červen 2026

Počty zjištěných osob pro nelegální přek... 

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