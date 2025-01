Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Vývoj nehodovosti v roce 2024

ZLÍNSKÝ KRAJ: Vloni zemřelo nejméně osob od roku 2010.

V roce 2024 šetřili policisté ve Zlínském kraji výrazně méně dopravních nehod než v roce předchozím. Konkrétně se jednalo o 3 426 nehod, což je o více než 1 000 případů měně než v roce 2023. Poměrně pozitivní statistická čísla vykazují i údaje, které vypovídají o následcích dopravních nehod. V loňském roce na našich silnicích zemřelo 15 osob, což je nejnižší počet od roku 2010. Zároveň je to o pět usmrcených méně než v roce 2023. Více však bylo těžce zraněných, konkrétně 77 (oproti 62 těžce zraněným z roku 2023). Lehké poranění utrpělo 1353 lidí, což je naopak o 36 méně než v předchozím období. Odhadnutá hmotná škoda, která při nehodách vznikla, přesáhla v roce 2024 300 milionů korun.



Opakovaně neuspokojivý stav je u nehod, u kterých sehrál roli alkohol či jiné návykové látky. Takovýchto případů policisté šetřili 266 (251 pod vlivem alkoholu, 15 pod vlivem drog). To je sice méně než o rok dříve (299 nehod), ale i tak je to pořád vysoký podíl z celkového počtu dopravních nehod.



Suverénně nejvíce nehod (asi 65%) bylo zapříčiněno nesprávným způsobem jízdy. Při těchto kolizích navíc zemřelo 6 osob, čímž se nesprávný způsob jízdy stal zároveň i nejtragičtější příčinou dopravních nehod v roce 2024. Druhou nejčastější příčinou bylo nedání přednosti (zemřela 1 osoba) a na třetím místě je nepřiměřená rychlost (zemřelo 5 osob).



Při tragických nehodách v loňském roce zemřelo 7 řidičů osobních automobilů, 3 spolujezdci, 2 motorkáři a 1 chodec, cyklista a řidič nákladního automobilu.



Nejtragičtějším měsícem roku 2024 byl červenec, ve kterém na území Zlínského kraje zemřeli tři lidé.



Loňský rok lze z pohledu dopravní nehodovosti považovat za poměrně úspěšný. Každoročním cílem policistů je mimo jiné snižování závažných následků dopravních nehod, popřípadě těmto vážným nehodám svojí činností i předcházet. Tento cíl byl v loňském roce splněn, o což se budou policisté snažit i v roce letošním. I proto lze v průběhu celého roku očekávat na území Zlínského kraje značné množství dopravně bezpečnostních akcí.

9. ledna 2025, nprap. Petr Jaroš

