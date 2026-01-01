Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Vývoj kriminality a vyhodnocení činnosti Krajského ředitelství policie Zlínského kraje za rok 2025
Zlínský kraj se opět zařadil mezi nejbezpečnější kraje v České republice.
Zlínský kraj se v roce 2025 opět zařadil mezi nejbezpečnější regiony v České republice. Celková kriminalita na území ČR meziročně klesla o 1,9 %. Policie evidovala 170 051 trestných činů, z toho 6 037 ve Zlínském kraji. Tento výsledek řadí Zlínský kraj na čtvrté místo v rámci republiky z hlediska nejnižšího počtu evidovaných skutků. V oblasti objasněnosti trestných činů si Zlínský kraj udržuje velmi dobré výsledky. S hodnotou 56,53 % jsme se v roce 2025 umístili na druhém místě v rámci celé České republiky. Tento výsledek potvrzuje stabilně kvalitní práci policistů v regionu a jejich schopnost efektivně reagovat na trestnou činnost.
Násilná trestná činnost ve Zlínském kraji meziročně mírně vzrostla, oproti roku 2024 přibylo 20 skutků. Celkem tedy bylo evidováno 573 případů. Rok 2025 byl zároveň výjimečný z hlediska trestného činu vraždy. Kriminalisté se zabývali osmi skutky, avšak ve všech případech oběti útok přežily. Všechny evidované případy se tak nacházely pouze ve stadiu pokusu, nikoli dokonaného trestného činu.
Mravnostních trestných činů jsme v roce 2025 šetřili 148, což představuje nárůst o 17 skutků oproti předchozímu roku. Nejčastěji šlo o případy znásilnění, dětské pornografie či pohlavního zneužívání.
Nejpočetněji zastoupenou oblastí kriminality zůstává majetková trestná činnost. V roce 2025 bylo zaznamenáno 3 146 skutků, tedy o 305 více než v předchozím období. Pachatelé se zaměřovali na vloupání do firem, obchodů, restaurací, rekreačních objektů, domů, bytů i vozidel.
Hospodářských trestných činů jsme vyšetřovali celkem 347, tedy o 170 méně než v roce 2024. Pokles byl patrný i na celostátní úrovni, kde hospodářská kriminalita klesla o 4,1 % na celkových 12 302 skutků. Jedná se historicky o nejnižší úroveň této kriminality.
Kyberkriminalita ve Zlínském kraji dosáhla v roce 2025 na celkem 974 skutků, což představuje pokles o 47 případů oproti roku 2024. Její podíl na celkovém nápadu trestné činnosti činil 16,2 %. Jedná se především o investiční podvody a o trestné činy neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a podvod.
Z celkového počtu 3 230 stíhaných osob bylo 1 500 recidivistů, tedy téměř polovina všech pachatelů, 288 cizinců, 68 nezletilých osob mladších patnácti let a 95 mladistvých pachatelů.
V rámci přestupkového jednání jsme v roce 2025 zaevidovali 53 830 přestupků, zatímco v roce 2024 to bylo 54 331. V příkazním řízení bylo vyřešeno 44 449 přestupků v celkové výši 49 120 950 korun.
V oblasti domácího násilí jsme v roce 2025 řešili 688 incidentů se znaky domácího násilí, což představuje pokles o 134 případů oproti roku 2024. Ze společného obydlí bylo vykázáno 61 osob, tedy o 22 méně, než v předchozím roce.
Na operačním středisku bylo na lince 158 přijato 55 073 volání, z toho 3 461 případů se týkalo dopravních nehod. V oblasti dopravy jsme bohužel zaznamenali nárůst tragických událostí. Ve Zlínském kraji zemřelo na následky dopravních nehod 28 osob, což je o 13 více než v roce 2024, 78 osob bylo těžce zraněno, u 1 341 osob evidujeme lehká zranění.
Na úseku zbraní a bezpečnostního materiálu bylo za loňský rok evidováno 17 659 držitelů zbrojních průkazů, což představuje o 161 osob více než v roce 2024. Loni bylo řešeno 58 přestupků fyzických a právnických osob, přičemž celková výše uložených sankcí dosáhla hodnoty 21 800 korun. Nejčastěji šlo o nedodržení povinnosti předložit zdravotní posudek po uplynutí zákonem stanovené doby.
V průběhu roku policisté provedli 335 kontrolních akcí zaměřených na držitele zbrojních licencí, zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o zbrojní průkaz a další související činnosti.
Cizinecká policie v roce 2025 provedla celkem 1 067 pobytových kontrol zaměřených na ubytovací zařízení a dalších 3 721 kontrol objektů pro výdělečnou činnost. Společně s Oblastním inspektorátem práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj realizovali policisté služby cizinecké policie čtrnáct součinnostních akcí. Bylo zahájeno 127 správních řízení ve věci rozhodnutí o návratu cizince.
27. ledna 2026, mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková