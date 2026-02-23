Policie České republiky  

Využívání moderních 3D skenerů ozbrojenými složkami

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka žádala poskytnutí informací, a to v tomto znění:

"… Na základě platných právních předpisů o přístupu k informacím žádám o zpřístupnění informací veřejného charakteru týkajících se využívání moderních 3D skenerů ozbrojenými složkami v Polsku v letech 2021–2025.“

Kriminalistický ústav Policie České republiky posoudil tuto žádost podle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a s odkazem na § 15 odst. 3 téhož zákona žadatelce sdělil, že Kriminalistický ústav nevede přesné statistiky využití 3D skeneru na místě činu, proto z uvedeného důvodu sděluje, že dle kvalifikovaného odhadu v období let 2021 – 2025 využil 3D skener ve 21 případech.

kpt. JUDr. Ing. Vladimír Godla
23. 2. 2026

