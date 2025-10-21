Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Využití motohlídek PMJ
„Péjáci“ využívají již několik měsíců nové motocykly a na kontě mají již přes devadesát zákroků, včetně několika záchran života.
Policisté z pohotovostní motorizované jednotky využívají od poloviny června nové motocykly, díky jímž jsou na místě události v průměru až o dvě minuty rychleji. Byl proveden test dojezdového času na konkrétní místo v běžném provozu, který spočíval v porovnání dojezdového času motohlídky a prvosledové autohlídky s vozidlem Škoda Kodiaq a z tohoto porovnání je jednoznačné doložitelné, že motohlídka dorazila na místo události o tři minuty a čtyřicet sedm vteřin dříve, než osobní motorové vozidlo. V mnoha případech je to velmi důležité, protože pokud jde o záchranu života, nebo například přímé ohrožení osob zbraní, tak jde mnohdy o každou vteřinu. Motohlídky mají na kontě více než devadesát zákroků, mezi které patří například narušení veřejného pořádku, dopravní nehody se zraněním, pátrání po osobách či aktuálně odcizených vozidlech a několik záchran života. V posledních dnech byli vysláni do restaurace s rychlým občerstvením na Národní třídě, kde se nacházel agresivní muž, který napadal obsluhu i ochranku a to tak, že je pokousal a poškrábal v obličeji. Policisté využili obratnosti strojů a mohli tak i na takto frekventovaném místě zastavit na chodníku a okamžitě v restauraci zakročit. Agresivního zákazníka po několika výzvách, které neuposlechl, omezili na osobní svobodě za použití donucovacích prostředků a následně ho předali kolegům, kteří ho převezli na policejní služebnu, k provedení dalších procesních úkonů. Jelikož v průběhu zákroku dvaačtyřicetiletý muž zaútočil i na zakročující policisty, tak je podezřelý ze spáchání trestných činů výtržnictví a násilí proti úřední osobě, za což mu v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí až čtyřletý pobyt za mřížemi.
Tento projekt motohlídek bylo možné realizovat díky skvělé spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy, který na něj poskytl potřebné finance a my jsme za tuto podporu velice rádi.
por. Richard Hrdina
21. října 2025