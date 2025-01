Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Využili důvěřivosti seniorky a připravili ji o statisíce: Policie apeluje na opatrnost

ÚSTECKO - Díky všímavosti rodiny, která si všimla, že je něco špatně, vše vyšlo najevo.

Ústečtí policisté se setkali s dalším případem, kdy podvodníci a vyděrači cíleně zneužili důvěřivosti a bezbrannosti starší ženy. Jedná se o případ 70leté seniorky z Ústí nad Labem, která přišla o značné finanční prostředky, šperky a byla vystavena psychickému nátlaku a vyhrožování.

Od září 2023 do května 2024 využívala obviněná 48letá žena s pomocí svého 54letého společníka důvěřivosti seniorky žijící v Ústí nad Labem. Pod různými falešnými záminkami, jako například údajné „podplácení úřadů“ nebo výhrůžky ohrožením rodiny poškozené, od ní vylákali více než 240 000 Kč a několik zlatých šperků. V některých případech se neštítili ani fyzického násilí – seniorka byla například okradena o zlatý prsten přímo z ruky nebo jí byly strženy zlaté řetízky z krku. Podvodníci dokonce vyhrožovali fyzickým násilím a tvrdili, že seniorka bude „sledována“ nebo že ublíží „jejím dětem“, pokud jim nevydá další peníze nebo cennosti. Celková způsobená škoda přesáhla 240 000 Kč. V současné době je stíhaný 54letý muž pro trestný čin vydírání, podvodu a krádeže. V případě uznání viny před soudem obviněnému hrozí trest odnětí svobody až do výše 12 let. Na podezřelou ženu je vydán evropský zatýkací rozkaz.

Policie apeluje na seniory, aby si byli vědomi rizik a znali způsoby, jak se proti těmto praktikám bránit.

Pamatujte:

Nevěřte slibům ani příběhům neznámých osob. Pokud vás někdo osloví s žádostí o peníze, vždy si situaci ověřte u svých příbuzných nebo známých.

Nikdy nepouštějte cizí lidi do svého domu či na pozemek. I kdyby tvrdili, že vám přinášejí výhodnou nabídku nebo přišli pomoct.

Vyhněte se nátlaku a výhrůžkám. Pokud se cítíte ohroženi, neváhejte okamžitě kontaktovat Policii ČR na čísle 158.

Buďte ostražití při manipulaci s penězi a šperky. Neukazujte své cennosti na veřejnosti a uchovávejte je na bezpečném místě.

Zapojte svou rodinu nebo blízké do řešení nejasných situací. Pokud máte podezření, že se vás někdo snaží podvést nebo vydírat, obraťte se na Policii ČR. Naším cílem je zajistit bezpečnost všech občanů, především těch nejzranitelnějších.

Ústí nad Labem 22. ledna 2025

por. Mgr. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

