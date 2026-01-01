Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Využil jakékoliv příležitosti
Mladík se nezdráhal okrást spícího muže ani se vloupat do bytu.
Sérii krádeží a vloupání do objektů v rámci Brna se podařilo objasnit kriminalistům z 5. oddělení obecné kriminality. Celkem z třinácti skutků obvinili teprve šestnáctiletého mladíka. Výtečník se trestné činnosti věnoval přibližně půl roku. Využíval aktuální situace a na svém kontě má, jak kapesní krádeže, tak i vloupání do rodinných domů či bytů.
Okradl například spícího muže na lavičce, kterému vzal peněženku s hotovostí asi dvě stě korun a také s platební kartou, se kterou následně provedl na různých místech několik plateb ve výši dvanáct set korun. Kradl také na stavbě bytového domu odkud odnesl nářadí v hodnotě bezmála padesát tisíc korun. V jiném případě se vloupal do bytu, kde vzal mobilní telefon, elektronické cigarety, dioptrické brýle a další věci v hodnotě pětadvacet tisíc korun.
Někdy působil sám v dalších případech jednal s komplici, které již také prověřují kriminalisté. Způsobil škodu přibližně sto padesát tisíc korun. Nyní čelí obvinění ze spáchání provinění krádež, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, porušování domovní svobody a poškozování cizí věci.
por. Andrea Cejnková, 22. května 2026