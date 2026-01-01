Výtvarná a literární soutěž na téma „Bezpečně na železnici a železničních přejezdech“
Ocenění vítězů krajského kola soutěže
Policisté z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje v těchto dnech ocenili nejlepší práce dětí, které se zapojily do výtvarné a literární soutěže vyhlášené v rámci projektu Markétina dopravní výchova.
V letošním ročníku této oblíbené soutěže měly děti za úkol výtvarně nebo literárně ztvárnit, na co všechno je potřeba myslet a jak se správně chovat v blízkosti železnice a železničních přejezdů. Svou fantazii, kreativitu i znalosti bezpečného chování proměnily v řadu nápaditých a inspirativních děl.
Samotná soutěž probíhala v pěti kategoriích. V I. kategorii výtvarné soutěže soutěžily děti z mateřských škol, do této kategorie se však žádná práce nepřihlásila, proto byly nakonec hodnoceny pouze čtyři kategorie. II. kategorie výtvarné soutěže byla určena žákům prvního stupně základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií, III. kategorie výtvarné soutěže žákům druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií. IV. literární kategorie byla určena žákům základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií a V. kategorie patřila dětem ze speciálních mateřských a základních škol.
Do soutěže se zapojily desítky škol z celého Olomouckého kraje. Pětičlenná porota složená z policejních preventistů a dopravních policistů neměla při hodnocení vůbec jednoduchý úkol. Posuzovala téměř 250 soutěžních prací, které se vyznačovaly vysokou úrovní zpracování i originálním přístupem k tématu. Výběr těch nejzdařilejších se nesl v duchu živé debaty a přesvědčivých argumentů. Porota přitom kladla důraz především na preventivní přesah jednotlivých děl v návaznosti na zadané téma.
Po vyhodnocení krajského kola se policisté z oddělení tisku a prevence vydají přímo do škol, aby dětem osobně poděkovali za jejich snahu a krásné práce. Těm nejúspěšnějším předají diplomy a věcné ceny.
Seznam výherců:
II. Kategorie - žáci prvního stupně (výtvarná soutěž)
- místo - ZŠ a MŠ Luká, okres Olomouc
- místo - ZŠ sv. Voršily, Olomouc
- místo - církevvní ZŠ Německého řádu, Olomouc
III. Kategorie - žáci druhé stupně (výtvarná soutěž)
- místo - ZŠ Ruda nad Moravou
- místo - ZŠ Ruda nad Moravou
- místo - ZŠ Ruda nad Moravou
IV. Kategorie - literární soutěž základních škol
- místo - Gymnázium Lipník n. Bečvou
- místo - ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského
- místo - ZŠ sv. Voršily, Olomouc
V. Kategorie - speciální školy
- místo - ZŠ, DD a ŠJ Litovel,
- místo - SŠ,ZŠ a MŠ Jistota, Prostějov
- místo - ZŠ, DD a ŠJ Litovel
Všechna oceněná díla postupují do celorepublikového kola soutěže. Jeho vítězové si převezmou svá ocenění při slavnostním vyhlášení, které se uskuteční v červnu v Praze.
Velké poděkování patří nejen samotným autorům krásných a nápaditých děl, ale také pedagogům a rodičům, kteří se dětem věnují a vedou je k odpovědnému a bezpečnému chování nejen v silničním provozu, ale i v okolí železnice.
A na závěr vzkaz pro všechny, kteří se letos neumístili - rozhodně není důvod smutnit. Všechny zaslané práce byly krásné, originální a zaslouží si velké uznání. Už teď se těšíme na další ročník, ve kterém budete mít příležitost znovu zazářit.
kpt. Bc. Zuzana Slabá
koordinátorka prevence