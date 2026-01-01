Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Výtvarná a literární soutěž na téma „Bezpečně na železnici a železničních přejezdech“

Ocenění vítězů krajského kola soutěže 

Policisté z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje v těchto dnech ocenili nejlepší práce dětí, které se zapojily do výtvarné a literární soutěže vyhlášené v rámci projektu Markétina dopravní výchova.

V letošním ročníku této oblíbené soutěže měly děti za úkol výtvarně nebo literárně ztvárnit, na co všechno je potřeba myslet a jak se správně chovat v blízkosti železnice a železničních přejezdů. Svou fantazii, kreativitu i znalosti bezpečného chování proměnily v řadu nápaditých a inspirativních děl.

Samotná soutěž probíhala v pěti kategoriích. V I. kategorii výtvarné soutěže soutěžily děti z mateřských škol, do této kategorie se však žádná práce nepřihlásila, proto byly nakonec hodnoceny pouze čtyři kategorie. II. kategorie výtvarné soutěže byla určena žákům prvního stupně základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií, III. kategorie výtvarné soutěže žákům druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií. IV. literární kategorie byla určena žákům základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií a V. kategorie patřila dětem ze speciálních mateřských a základních škol.

Do soutěže se zapojily desítky škol z celého Olomouckého kraje. Pětičlenná porota složená z policejních preventistů a dopravních policistů neměla při hodnocení vůbec jednoduchý úkol. Posuzovala téměř 250 soutěžních prací, které se vyznačovaly vysokou úrovní zpracování i originálním přístupem k tématu. Výběr těch nejzdařilejších se nesl v duchu živé debaty a přesvědčivých argumentů. Porota přitom kladla důraz především na preventivní přesah jednotlivých děl v návaznosti na zadané téma.

Po vyhodnocení krajského kola se policisté z oddělení tisku a prevence vydají přímo do škol, aby dětem osobně poděkovali za jejich snahu a krásné práce. Těm nejúspěšnějším předají diplomy a věcné ceny.

Seznam výherců:

II. Kategorie - žáci prvního stupně (výtvarná soutěž)

  1. místo - ZŠ a MŠ Luká, okres Olomouc
  2. místo -  ZŠ sv. Voršily, Olomouc 
  3. místo - církevvní ZŠ Německého řádu, Olomouc 

III. Kategorie - žáci druhé stupně (výtvarná soutěž)

  1. místo - ZŠ Ruda nad Moravou
  2. místo - ZŠ Ruda nad Moravou 
  3. místo - ZŠ Ruda nad Moravou

IV. Kategorie - literární soutěž základních škol

  1. místo - Gymnázium Lipník n. Bečvou
  2. místo - ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského
  3. místo - ZŠ sv. Voršily, Olomouc 

V. Kategorie - speciální školy

  1. místo - ZŠ, DD a ŠJ Litovel,
  2. místo - SŠ,ZŠ a MŠ Jistota, Prostějov
  3. místo - ZŠ, DD a ŠJ Litovel

Všechna oceněná díla postupují do celorepublikového kola soutěže. Jeho vítězové si převezmou svá ocenění při slavnostním vyhlášení, které se uskuteční v červnu v Praze.

Velké poděkování patří nejen samotným autorům krásných a nápaditých děl, ale také pedagogům a rodičům, kteří se dětem věnují a vedou je k odpovědnému a bezpečnému chování nejen v silničním provozu, ale i v okolí železnice.

A na závěr vzkaz pro všechny, kteří se letos neumístili - rozhodně není důvod smutnit. Všechny zaslané práce byly krásné, originální a zaslouží si velké uznání. Už teď se těšíme na další ročník, ve kterém budete mít příležitost znovu zazářit.

kpt. Bc. Zuzana Slabá
koordinátorka prevence

