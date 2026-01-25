Policie České republiky  

Výtržnictví v centru města

Policisté zadrželi muže, který se obnažoval na veřejnosti. 

V rukách policistů z oddělení hlídkové služby skončil muž (nar. 1982), který se dopustil trestného činu výtržnictví. Okolo jedné hodiny ranní v sobotu 24. ledna zamířil k areálu jedné společnosti v Českých Budějovicích, kde nejprve z chodníku pozoroval ženu pracující ve vrátnici. Začal na ni ukazovat vulgární posunky a pak si svlékl kalhoty. Nakonec se celý obnažil. Vystrašená žena okamžitě zavolala na linku 158. Policisté ihned přijeli a podezřelého výtržníka na místě zadrželi a eskortovali. Nyní se případem zabývají policisté z obvodního oddělení Čtyři Dvory, kteří případ řeší ve zkráceném přípravném řízení. Muž by tak měl do dvou týdnů skončit před soudem. Za trestný čin výtržnictví mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. 

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
25. ledna 2026
 

