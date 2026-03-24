Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Výtržnictví na nám. Míru
Policisté zadrželi ženu, která v podnapilém stavu odcizila neznámému muži tašku. Využila k tomu rozbitou láhev od alkoholu a pěsti jako hrozbu.
Ve čtvrtek 19. března zasahovali policisté z PMJ na náměstí Míru. Důvodem byla podnapilá žena, která tam poškozenému odcizila tašku. Nic netušící muž kolem půl sedmé odpoledne odpočíval na jedné z laviček, když k němu z ničeho nic přišla žena, která na něj začala nesrozumitelně křičet, hrozit pěstmi a v jedné ruce držela rozbitou láhev. Poškozený pro jistotu vstal z lavičky a poodstoupil, aby případně eliminoval další útoky ze strany ženy. Toho dotyčná využila, z lavičky mu vzala tašku a spokojeně s ní odešla do vedlejší ulice. Poškozený ji ale nenápadně pronásledoval a navigoval policisty, kde se zrovna nachází. Když si podezřelá všimla hlídek, batoh odhodila a chtěla z místa odejít. Neuspěla, během chvíle ji policisté zadrželi. Ženě se to ale nelíbilo, začala na policisty křičet, plivat na ně a kopat do služebního vozidla, a tak si navíc „vysloužila“ donucovací prostředky a pouta na rukou.
Případ je v tuto chvíli prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví.
por. Mgr. Jan Rybanský
24. březen 2026