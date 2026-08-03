Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Výtržnictví
Na kole přijel dělat výtržnosti, skončil v policejní cele.
Strakoničtí policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Podezřelým je šestadvacetiletý muž ze Strakonic.
Dne 30. července 2026 po 20. hodině hrubě narušoval veřejný pořádek na Palackého náměstí ve Strakonicích. Na místo přijel na jízdním kole a začal vulgárně urážet kolemjdoucí. Ve svém agresivním chování pokračoval také na předzahrádce jedné z místních kaváren, kde se pokusil fyzicky napadnout jednoho z přítomných. Ten se útoku ubránil.
Na místo vyjely hlídky Policie České republiky i strážníci městské policie. Muže zadržely a následně skončil v policejní cele na obvodním oddělení ve Strakonicích.
Trestní stíhání je vedeno na svobodě. Policisté současně prověřují i další události, které by mohly s jednáním tohoto muže souviset.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
3. srpna 2026