Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Výtržnictví
Vimperští policisté prověřují případ napadené dívky.
Vimperští policisté se zabývají případem napadení nezletilé dívky. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Dle oznamovatelky měla dívku okolo 17:30 hodiny ve středu 22. října napadnout skupina osob nízkého věku přímo v ulicích města Vimpek, nedaleko základní školy ve Smetanově ulici. Dívka utrpěla zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření. Policisté situaci nepodceňují a žádají případné svědky, kteří mohli incident vidět, aby je kontaktovali přímo na policejní služebně nebo na lince 158. Zároveň spolupracují s orgánem sociální-právní ochrany dětí a příslušným školským zařízením. V tuto chvíli nemají policisté žádné informace o dalších obdobných incidentech.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz
25. října 2025