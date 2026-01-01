Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Výtržníci z Jablonce skončili až u soudu
Tři muži, kteří se na konci léta dopustili v centru Jablonce nad Nisou výtržnosti, kriminalisté sdělili podezření ze spáchání přečinu a celý případ skončil až u soudu.
Poslední srpnový den loňského roku odpoledne kolem sedmnácté hodiny v Jablonci nad Nisou v ulici Kostelní na místě veřejnosti přístupném a za přítomnosti přibližně čtyřiceti osob se po předchozích vzájemných rozepřích, slovním napadání se nejprve devatenáctiletý mladík nečekaně rozběhl proti tehdy ještě nezletilému chlapci a z bezprostřední blízkosti po něm hodil kámen, kterým ho zasáhl. Dále pak ještě fyzicky napadl úderem pěstí do ruky přítomného mladistvého. Oba napadení utrpěli zranění, která si naštěstí nevyžádala lékařské ošetření. V této době na stejném místě se pak vzájemně mezi sebou údery pěstmi napadli dva muži ve věku 42 a 56 let. Ani tito dva výtržníci se nezpůsobili vážná zranění, pouze různé oděrky. Tohoto svého jednání ovšem zanechali až v momentě, kdy na místo dorazily policejní hlídky.
Kriminalisté následně po prověření všech okolností uvedeného případu ve zkráceném přípravném řízení všem třem mužům ve věku 19, 42 a 56 let sdělili podezření ze spáchání přečinu výtržnictví. Navíc 42letý muž se uvedeného skutku dopustil i přesto, že byl v uplynulých třech letech za takový čin soudem pravomocně odsouzen.
Celou zprávu o výsledku zkráceného přípravného řízení kriminalisté z Oddělení obecné kriminality v Jablonci nad Nisou předložili státnímu zástupci, který celou věc předal Okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou, který všechny tři muže za spáchání přečinu výtržnictví potrestal.
5. 3. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí