Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Vytáhl řidiče z hořícího auta

OLOMOUCKÝ KRAJ - Ani na vteřinu nezaváhal a pomohl řidiči po nehodě.

Ve čtvrtek 1. května krátce před dvacátou hodinou jsme přijali oznámení o dopravní nehodě osobního vozidla na 30. km dálnice D46 ve směru od Prostějova na Olomouc. Pětadvacetiletý řidič vozidla Škoda Fabia z dosud nezjištěných příčin narazil vlevo do svodidel, od kterých byl odhozen vpravo přes oba jízdní pruhy a dále mimo komunikaci do příkopu, kde se několikrát přetočil, a vozidlo začalo hořet. Nehodu viděl 36letý cizinec, který ihned zastavil své vozidlo a spěchal na pomoc. V hořícím vozidle uviděl jen zaklíněného a připoutaného řidiče. Toho nejprve odepnul od bezpečnostního pásu a poté vytáhl do bezpečného prostoru. Policisté byli na místě během okamžiku a poskytli zraněnému muži první pomoc. Z řidiče byl cítit alkohol, ale nebyl schopen dechové zkoušky. Zdali řídil pod vlivem alkoholu, zjistíme až z rozboru krve. Zraněný muž byl převezen do Fakultní nemocnice Olomouc. Policisté odhadli škodu celkem na 150 tisíc korun.

por. Mgr. Libor Hejtman

2. května 2025

