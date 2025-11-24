Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Vytáhl na něj nůž
Mladíkovi vyhrožoval s nožem v ruce.
Jeseničtí policisté v neděli 23. listopadu ve zkráceném přípravné řízení sdělili podezření 36letému muži z přečinů nebezpečné vyhrožování a výtržnictví.
Podezřelý měl v sobotu kolem 17. hodiny v čekárně autobusového nádraží v Jeseníku přistoupit k 19letému poškozenému, proti kterému vytáhl vyklápěcí nůž a slovně mu vyhrožoval. Celému incidentu mělo předcházet oslovení ve smyslu, že podezřelý vypadá jako „z Love Islandu“. Policisté muže za nedlouho zadrželi. Hlídce nadýchal 2,4 promile a skončil v policejní cele. Ze svého jednání se policistům další den po vystřízlivění zpovídal.
Za uvedené přečiny mu dle trestního zákoníku hrozí v krajním případě až tři roky za mřížemi.
por. Mgr. Ivana Skoupilová
24. listopadu 2025