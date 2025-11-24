Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Vytáhl na něj nůž

Mladíkovi vyhrožoval s nožem v ruce. 

Jeseničtí policisté v neděli 23. listopadu ve zkráceném přípravné řízení sdělili podezření 36letému muži z přečinů nebezpečné vyhrožování a výtržnictví.
Podezřelý měl v sobotu kolem 17. hodiny v čekárně autobusového nádraží v Jeseníku přistoupit k 19letému poškozenému, proti kterému vytáhl vyklápěcí nůž a slovně mu vyhrožoval. Celému incidentu mělo předcházet oslovení ve smyslu, že podezřelý vypadá jako „z Love Islandu“. Policisté muže za nedlouho zadrželi. Hlídce nadýchal 2,4 promile a skončil v policejní cele. Ze svého jednání se policistům další den po vystřízlivění zpovídal.
Za uvedené přečiny mu dle trestního zákoníku hrozí v krajním případě až tři roky za mřížemi.

por. Mgr. Ivana Skoupilová
24. listopadu 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 