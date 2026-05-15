Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Výstup z tiskové konference k případu krádeže lebky svaté Zdislavy
Uskutečnila se dnes na českolipském územním odboru.
TISKOVÁ ZPRÁVA
TISKOVÁ KONFERENCE ÚZEMNÍHO ODBORU ČESKÁ LÍPA
k případu zadržení podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy
15.5.2026
Včera odpoledne zadrželi českolipští kriminalisté v Mladé Boleslavi 35letého muže důvodně podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy v Bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí, ke které došlo krátce po 18. hodině v úterý 12. května. Díky důkladné práci na místě činu a následné prověrce všech dostupných informací získali první poznatky k pohybu muže, který odpovídal osobě v černém oblečení, zachycené bezpečnostní kamerou v bazilice v inkriminovaném čase. Pátrání po jeho totožnosti je pak přivedlo až do Mladé Boleslavi, kde podezřelý žije. Zadržení se nebránil. K činu se přiznal, ale odmítal sdělit, kde se lebka nachází. To se od něj kriminalisté dozvěděli až vpodvečer.
Podezřelý uvedl, že vzácnou relikvii zalil do betonu do předmětu, který vzhledem k probíhajícímu trestnímu řízení nechceme momentálně specifikovat. Relevantnost jeho vyjádření jsme ještě včera ověřili nedestruktivním průzkumem za využití speciální techniky, který přítomnost lebky v masivu betonu potvrdil. Lebka je tedy od včerejšího večera v naší moci a restaurátoři nyní budou usilovat o její vyjmutí z betonového sevření.
Jeho motivem tedy nebylo získat za ni peníze. Zadržený do protokolu vypověděl, že lebku odcizil proto, že nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele, a že ji chtěl údajně soukromě pohřbít. Dnes měla podle jeho slov skončit na dně řeky.
Podezřelý muž se nachází v policejní cele v České Lípě, dnes si převzal usnesení o zahájení trestního stíhání pro zločin krádeže s trestní sazbou od dvou do osmi let a pro přečiny výtržnictví a poškozování cizí věci. Vyšetřovatel podá státnímu zástupci podnět k jeho vazebnímu stíhání, a to pro všechny tři vazební důvody. Pokud bude státní zástupce podnět akceptovat, rozhodne soud o vazbě v průběhu víkendu, nejpozději v neděli.
por. Bc. Ivana Baláková
tisková mluvčí