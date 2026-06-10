Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Vystrašil rodiče a zaměstnal policisty
Pomohl služební pes Fox Taxnet určený k plošnému pátrání. [VIDEO]
V pondělí ráno se na vyškovské policisty obrátili vyděšení rodiče, že pohřešují svého třináctiletého syna s tím, že pravděpodobně v noci opustil domov. Záhy se zjistilo, že hoch se zajímá o přežití a mohl by být někde v lese. To už běžely základní úkony, prověřovali jsme možný pobyt v nemocnicích, prohledávali okolí a spolupracovali s obecními úřady v okolí. Zároveň jsme organizovali pátrací akci s nasazením psovoda, dronů i vrtulníku. V jejím zacílení pomohl telefonát od svědka, který slyšel o pátrání v obecním rozhlase. Do lokality u Medlovic zamířil i pes s atestem na plošné vyhledávání. V tomto případě pracuje pes tzv. na volno a je schopen prohledat velké území. Psovodovi je přidělen sektor, lesní porosty nebo členitý terén, v kterém si určuje postup propátrání a zajišťuje správnost procesu například s ohledem na vítr a další okolnosti. Služebnímu psovi trvalo deset minut a nezraněného hocha objevil. Rodiče a s nimi devětadvacet policistů si tak mohli oddechnout.
mjr. Pavel Šváb, 10.06.2026.