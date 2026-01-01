Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Vysoké teploty ohrožují i pracující
Policisté řešili v úterý dva pády z výšky.
Aktuální tropické počasí přináší zvýšenou fyzickou zátěž, která může ovlivnit i bezpečnost při práci. Jen během včerejšího dne vyjížděli policisté ke dvěma vážným pracovním úrazům.
První se stal ve Znojmě. Pracovník společnosti zajišťující internetové připojení opravoval přípojku na střeše domu a spadl z výšky téměř deseti metrů. S vícečetnými zraněními byl letecky transportován do nemocnice.
K dalšímu incidentu došlo krátce po poledni na stavbě na Rosicku. Stavební dělník zde spadl z lešení z výšky přesahující osm metrů. Také on skončil v péči záchranářů a byl převezen do nemocnice.
Okolnostmi obou pádů se zabývají policisté, vyrozuměn je i státní úřad inspekce práce.
V souvislosti s těmito případy a vysokými teplotami přidáváme doporučení od mluvčí ZZS Jmk Michaely Bothové:
"Lidem, kteří v těchto vysokých teplotách pracují venku, zejména ve výškách, kde je větší riziko úrazu, doporučujeme, aby si dělali pravidelné přestávky, během nichž se schovají do stínu či do vychlazené místnosti. Zároveň je třeba, aby si po celou dobu výkonu práce hlídali pitný režim. Při jakýchkoliv prvních potížích je třeba je ihned začít řešit. Zároveň doporučujeme ke zvážení, zda některé venkovní práce neodložit do doby, kdy teploty alespoň o něco klesnou."
por. David Chaloupka, 5. srpna 2026