Výsledky výběrového řízení na odprodej nepotřebného spojovacího majetku
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Č. j. KRPB-89863-14/ČJ-2025-0600MM-PAV
Na základě vyhodnocení veřejné soutěže na odprodej nepotřebného spojovacího majetku, vyhlášené v souladu s § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 21 Vyhlášky MF č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetku státu, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme v příloze č. 1 výsledky výběrového řízení. Výběrové řízení bylo zveřejněné pod č.j. KRPB-89863-9/ČJ-2025-0600MM-PAV.
O nabízený majetek nebyl projeven zájem, vyhlašovateli soutěže nebyla do konce soutěžní lhůty pro podání nabídek, tj. do 12.00 hodin dne 10. března 2026 doručena žádná nabídka.