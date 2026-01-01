Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Výsledky velikonočních kontrol na silnici
Jihomoravští policisté odhalili desítky řidičů pod vlivem alkoholu a drog.
Uplynulé velikonoční prázdniny byly pro policisty ve znamení zvýšených kontrol na silnicích. Policisté dohlíželi na dodržování zákona o silničním provozu s důrazem na kontrolu alkoholu a drog. S policisty jste se tak mohli setkat na pevných kontrolních stanovištích stejně jako při dohledu za jízdy v provozu, kde řešili například nesprávné předjíždění.
Ne všichni řidiči však během kontrol obstáli. Policisté během uplynulých pěti dnů zjistili čtyřicet šest řidičů pod vlivem alkoholu (čtvrtina z nich měla hodnoty vyšší než 1 promile), pětadvaceti řidičům vyšel pozitivní test na drogy a sedm jich testování na drogy nebo alkohol zcela odmítlo. Na přiloženém videu mužete vidět jednu z pozitivních kontrol na Břeclavsku, kde řidič nadýchal téměř dvě promile. Rekordmanem Velikonoc se stal v neděli řidič osobního Fordu v Moravském Krumlově. Při kontrole policistům nadýchal 2,38 promile.
Alkohol se o Velikonocích bohužel propsal i do nehod. První havárie se odehrála hned ve čtvrtek ve Vyškově, v Havlíčkově ulici, kde havaroval řidič osobního Fiatu. Po nehodě nadýchal 0,8 promile. Také někteří cyklisté doplatili na alkohol za řídítky. O velikonočním pondělí došlo k nehodě v Jezeřanech-Maršovicích, kde se srazili dva podnapilí cyklisté. Oba skončili v nemocnici. Policisté jim naměřili hodnoty 1,28 a 2 promile.
Dramaticky zpočátku vypadala včerejší dopravní nehoda v Mikulově, kde řidič osobního vozu srazil ženu s kočárkem. Žena utrpěla nastěstí jen lehké zranění, dítě vyvázlo bez zranění, řidič však z místa nehody ujel. Díky spolupráci se svědky a strážníky se policistům podařilo vypátrat nejprve vůz a poté i jeho řidiče. I on nadýchal více než promile alkoholu.
Policisté však nekontrolovali jen alkohol, odhalili také řidiče výrazně překračující povolenou rychlost. O řidičský průkaz tak přišel řidič motocyklu na dálnici D46 u Vyškova, kterému dálniční policisté naměřili na povolené stodesítce rychlost 174 km/h. Stejně dopadl i řidič osobního vozu na dálnici D1 u Domašova, který jel na povolené stodvacítce rychlostí 204 km/h.
por. David Chaloupka, 7. dubna 2026