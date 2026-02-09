Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Výsledky roku 2025
Formou krátké tiskové konference dnes zveřejnil jihočeský policejní ředitel brig. gen. Luděk Procházka se svými náměstky výsledky kriminality loňského roku...
V lońském roce řešili jihočeští kriminalisté v pěti případech ten nejzávažnější zločin, pokus vraždy. U všech případů znají pachatele. Úspěšnost je tak 100 %. Přestože se policisté nejčastěji potýkají s tragickými následky, kupříkladu v rámci silničního provozu, mají i velmi pozitivní zkušenosti, v roce 2025 zachránili policisté sedmnáct lidských životů.
Co se týče následků dopravních nehod, v loňském roce si jihočeské silnice vyžádaly 42 obětí. Na vině je většinou nepozornost řidičů, rychlá jízda či nesprávný způsob jízdy. Při slničních kontrolách zjišťují policisté více řidičů pod vlivem omamných a návykových látek.
Při hodnocení kriminality, tj. objasněnosti trestných činů se úspěšnost jihohočeských policistů a kriminalistů pohybuje kolem 56 %, v bezpečnosti teritoria tak Jihočeský kraj obsadil III. místo v republice. V roce 2025 narostl počet incidentů s domácím násilím, vykázaných osob je skoro dvojnásobek. Poklesly případy pohlavního zneužívání. Mírně stoupla majetková trestná činnost, poklesla vloupání do bytů a domů. Pravděpodobně dobrou prací policejních preventistů a častým varováním ve většině médii nestouply v kraji případy kyber kriminality. Do prevence kyber podvodů se v loňském roce výrazným způsobem zapojil i krajský úřed, který společně s policejním ředitelstvím zorganizoval dvoudenní konferenci na toto téma.
Policisté z odboru pro zbraně a bezpečnostní materlál, kteří evidují a registrují legálně držené střelné zbraně v kraji, zaznamenali překročení pomyslné hranice 100 000 legálně držených střelných zbraní k prosinci loňského roku. Tyto a další bezpčnostní ukazatele jsou uvedeny v přiložené prezentaci.
