Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Výsledky krajského kola výtvarné a literární soutěže projektu Markétina dopravní výchova ve Zlínském kraji

Tématem pro letošní rok bylo „Bezpečně na železnici“. 

Zásady bezpečnosti platí nejen na silnici, ve vlaku nebo na nádraží, ale také podél kolejí, na perónu či při cestě přes železniční přejezd. Kdy je možné přecházet koleje? Jak se správně chovat na nástupišti a řada dalších otázek či situací byly námětem pro výtvarnou a literární soutěž na téma „Bezpečně na železnici.“

Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Zlínského kraje obdrželo několik set výkresů a literárních prací z třiceti mateřských a základních škol z celého Zlínského kraje, které se do soutěže zapojily.

Během měsíce dubna policisté z oddělení tisku a prevence předají patnácti výhercům krajského kola ocenění za jejich tvořivost.  Veškerá díla následně zasíláme organizátorovi soutěže, a to Týmu silniční bezpečnosti do Liberce, který v pondělí 22. června 2026 slavnostně vyhlásí vítěze republikového kola. Všem výhercům blahopřejeme.

Policisté vybrali vítěze v pěti kategoriích, a to:

První kategorie – výtvarná soutěž pro žáky mateřských škol

Pořadí:

  1. místo                           K. Bilavčíková                         MŠ Mistřice               
  2. místo                           O. Žilinský                              Poličná           
  3. místo                           V. Štěpánský                          MŠ Zlín                                  

Druhá kategorie – výtvarná soutěž pro žáky 1. stupně základních škol

Pořadí:

  1. místo                           S.Kašová                                ZŠ Horní Lideč          
  2. místo                           Š.Pavlon                                 ZŠ Valašská Bystřice
  3. místo                           M. Švrček                               ZŠ Želechovice nad Dřevnicí                                  

Třetí kategorie – výtvarná soutěž pro žáky 2. stupně základních škol

Pořadí:

  1. místo                           L. Mrlina                                  ZŠ Hošťálková
  2. místo                           D. Stříteská                             ZŠ Vsetín, Rokytnice
  3. místo                           E. Hrdinová                            ZŠ a MŠ Buchlovice 

Čtvrtá kategorie – literární soutěž pro žáky základních škol

Pořadí:

  1. místo                           V. Pospíšilová                         ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí
  2. místo                           S. Balajková                           ZŠ Zlín, tř. Svobody
  3. místo                           A. Štroblíková                         ZŠ a MŠ Choryně

Pátá kategorie – výtvarná soutěž pro žáky speciálních škol

Pořadí:

  1.  místo                          J. Kandrač                              ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín
  2.  místo                          S. Žiga                                    ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín
  3.  místo                          T. Gádžor                               ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín      

Seznam škol, které se zapojily do výtvarné a literární soutěže:

Okres Zlín

MŠ Luhačovice

MŠ Zlín, Sokolská

MŠ Vizovice

ZŠ a MŠ Racková

ZŠ a MŠ Všemina

ZŠ Velký Ořechov

ZŠ Zlín, Dřevnická

ZŠ Valašské Klobouky

ZŠ Zlín – Malenovice, tř. Svobody

9. ZŠ Zlín, Štefánikova

Okres Vsetín

MŠ Krhová

ZŠ a MŠ Kunovice

ZŠ a MŠ Dolní Bečva

ZŠ a MŠ Vsetín, Ohrada

ZŠ a MŠ Choryně

ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín

ZŠ Horní Lideč

ZŠ Vsetín, Rokytnice

ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí

ZŠ Valašská Bystřice

ZŠ Hošťálková

A. Žilinská, Poličná

Okres Uherské Hradiště

MŠ Mistřice

ZŠ a MŠ Buchlovice

Okres Kroměříž

ZŠ a MŠ Žalkovice

ZŠ a MŠ Zborovice

ZŠ T. G. Masaryka, Bystřice pod Hostýnem

ZŠ KSOR, Kroměříž

ZŠ Morkovice

ZŠ Kvasice

23. dubna 2026, kpt. Bc. Jitka Lysáčková

1 I. kategorie - 1. místo Bilavčíková K.

2 II. kategorie - 1. místo Kašová S.

3 III. kategorie - 1. místo Mrlina L.

4 IV. kategorie - 1. místo Pospíšilová V.

5 V. kategorie - 1. místo Kandrač J.

