Výsledky krajského kola výtvarné a literární soutěže projektu Markétina dopravní výchova ve Zlínském kraji
Tématem pro letošní rok bylo „Bezpečně na železnici“.
Zásady bezpečnosti platí nejen na silnici, ve vlaku nebo na nádraží, ale také podél kolejí, na perónu či při cestě přes železniční přejezd. Kdy je možné přecházet koleje? Jak se správně chovat na nástupišti a řada dalších otázek či situací byly námětem pro výtvarnou a literární soutěž na téma „Bezpečně na železnici.“
Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Zlínského kraje obdrželo několik set výkresů a literárních prací z třiceti mateřských a základních škol z celého Zlínského kraje, které se do soutěže zapojily.
Během měsíce dubna policisté z oddělení tisku a prevence předají patnácti výhercům krajského kola ocenění za jejich tvořivost. Veškerá díla následně zasíláme organizátorovi soutěže, a to Týmu silniční bezpečnosti do Liberce, který v pondělí 22. června 2026 slavnostně vyhlásí vítěze republikového kola. Všem výhercům blahopřejeme.
Policisté vybrali vítěze v pěti kategoriích, a to:
První kategorie – výtvarná soutěž pro žáky mateřských škol
Pořadí:
- místo K. Bilavčíková MŠ Mistřice
- místo O. Žilinský Poličná
- místo V. Štěpánský MŠ Zlín
Druhá kategorie – výtvarná soutěž pro žáky 1. stupně základních škol
Pořadí:
- místo S.Kašová ZŠ Horní Lideč
- místo Š.Pavlon ZŠ Valašská Bystřice
- místo M. Švrček ZŠ Želechovice nad Dřevnicí
Třetí kategorie – výtvarná soutěž pro žáky 2. stupně základních škol
Pořadí:
- místo L. Mrlina ZŠ Hošťálková
- místo D. Stříteská ZŠ Vsetín, Rokytnice
- místo E. Hrdinová ZŠ a MŠ Buchlovice
Čtvrtá kategorie – literární soutěž pro žáky základních škol
Pořadí:
- místo V. Pospíšilová ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí
- místo S. Balajková ZŠ Zlín, tř. Svobody
- místo A. Štroblíková ZŠ a MŠ Choryně
Pátá kategorie – výtvarná soutěž pro žáky speciálních škol
Pořadí:
- místo J. Kandrač ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín
- místo S. Žiga ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín
- místo T. Gádžor ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín
Seznam škol, které se zapojily do výtvarné a literární soutěže:
Okres Zlín
MŠ Luhačovice
MŠ Zlín, Sokolská
MŠ Vizovice
ZŠ a MŠ Racková
ZŠ a MŠ Všemina
ZŠ Velký Ořechov
ZŠ Zlín, Dřevnická
ZŠ Valašské Klobouky
ZŠ Zlín – Malenovice, tř. Svobody
9. ZŠ Zlín, Štefánikova
Okres Vsetín
MŠ Krhová
ZŠ a MŠ Kunovice
ZŠ a MŠ Dolní Bečva
ZŠ a MŠ Vsetín, Ohrada
ZŠ a MŠ Choryně
ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín
ZŠ Horní Lideč
ZŠ Vsetín, Rokytnice
ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí
ZŠ Valašská Bystřice
ZŠ Hošťálková
A. Žilinská, Poličná
Okres Uherské Hradiště
MŠ Mistřice
ZŠ a MŠ Buchlovice
Okres Kroměříž
ZŠ a MŠ Žalkovice
ZŠ a MŠ Zborovice
ZŠ T. G. Masaryka, Bystřice pod Hostýnem
ZŠ KSOR, Kroměříž
ZŠ Morkovice
ZŠ Kvasice
23. dubna 2026, kpt. Bc. Jitka Lysáčková