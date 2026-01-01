Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Výsledky krajské dopravní akce na Litoměřicku
Policisté se více věnovali motorkářům…
Během víkendu se také litoměřičtí policisté zapojili do krajské dopravně bezpečnostní akce. Dopravní policisté kontrolovali, zda řidiči motorových vozidel dodržují všechny povinnosti, které jim ukládá platná legislativa. Více se pak věnovali řidičům motocyklů a jejich bezpečné jízdě.
V průběhu akce policisté zastavili a zkontrolovali 91 vozidel (z toho 40 motocyklistů) a zaevidovali 11 přestupků. Řidiči zaplatili na pokutách celkem 12 300 korun.
V sedmi případech řidiči překročili nejvyšší povolenou rychlost. Nejzávažnější přestupek policisté zaznamenali v obci Velemín, kde motocyklista v úseku s nejvyšší povolenou rychlostí 50 km/h projížděl rychlostí 74 km/h.
Dále jeden z kontrolovaných řidičů držel během jízdy v ruce hovorové zařízení a v ostatních případech se jednalo např. o chybějící doklady či jiné porušení zákona.
Výsledky akce ukázaly, že většina kontrolovaných řidičů dodržuje pravidla silničního provozu a na cestu vyráží zodpovědně. Právě takové výsledky potvrzují, že preventivní a kontrolní činnost policistů napříč celou Českou republikou má svůj význam a přispívá ke zvyšování bezpečnosti na našich silnicích.
Motocyklisté však i nadále patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu, což potvrzují také aktuální statistiky. Za první pololetí letošního roku bylo v Ústeckém kraji evidováno 153 dopravních nehod s účastí motocyklů. Tyto nehody si vyžádaly jeden lidský život, 11 osob utrpělo těžká zranění a dalších 100 bylo zraněno lehce.
Přibližně šest z deseti nehod zavinili samotní motocyklisté. Ve zbývajících případech nesli odpovědnost nejčastěji řidiči osobních automobilů, kteří motocykl přehlédli nebo mu neposkytli přednost v jízdě.
Ani začátek druhého pololetí bohužel nepřinesl příznivější vývoj. Už na počátku července si dopravní nehoda na silnicích Ústeckého kraje vyžádala další život motocyklisty.
V kontrolních akcích bude policie pokračovat i v dalších dnech.
Litoměřice, 27. 7. 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence Litoměřice
KŘP Ústeckého kraje