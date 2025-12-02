Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Výsledky dopravního opatření
Nejvíce hříšníků opět na Libochovicku.
V pondělí 1. prosince 2025 se dopravní policisté na Litoměřicku zaměřili na rychlost. V rámci krajské dopravní akce dohlíželi na dodržování pravidel silničního provozu, především pak na dodržování nejvyšší povolené rychlosti, zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek před jízdou a během ní, na kontrolu technického stavu vozidel a na dodržování dalších předpisů stanovených platnou legislativou.
Policisté zkontrolovali několik desítek vozidel a zjistili celkem 17 dopravních přestupků. Většina z nich byla vyřešena na místě uložením blokových pokut v celkové výši 30 000 korun.
Všechna porušení zákona se týkala překročení nejvyšší povolené rychlosti, pedál plynu „přišláplo“ více než bylo vhodné 16 řidičů a jeden z kontrolovaných nepředložil doklad o pojištění odpovědnosti.
Nejvíce řidičů uvízlo v síti dopravních kontrol tentokrát na Libochovicku, kde jeden z kontrolovaných řidičů spěchal při průjezdu obcí a byla mu naměřena rychlost 84km/hod. – viz přiložené foto.
Cílem těchto akcí je kromě snížení nehodových statistik rovněž zlepšení dopravní kázně.
Pozitivním výsledkem je, že dechové zkoušky na alkohol byly ve všech případech negativní.
DBO rychlost
2. prosince 2025
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje